Encontraron al joven uruguayo que estaba desaparecido en Córdoba

El 9 de septiembre, un joven de 27 años perdió el contacto con su familia de Uruguay. Se trata de Bryan Mathías Espínola Olivieri, quien había llegado a Córdoba en búsqueda de empleo. Sus hermanos y su padre habían viajado para acompañar la búsqueda. Sin embargo, la Policía informó este lunes que el hombre fue encontrado.

Luego de una intensa búsqueda, fue localizado con vida en una zona rural de Capilla de la Merced. Esta área se sitúa a unos 30 kilómetros de Río Primero y 100 kilómetros de la Capital. El hombre mostraba signos de debilidad física y además estaba desorientado. Por ello, recibió atención sanitaria de manera inmediata.

Mathías había arribado a la provincia el día 6 de septiembre en búsqueda de una oportunidad laboral. Tres días más tarde, avisó que regresaba a Montevideo, pero no volvió a dar noticias. Una pista fundamental para la localización provino de una cámara de seguridad que registró su paso caminando solo en la localidad de Río Primero. Esta información fue clave en el rastreo.

Debido a la gravedad del caso, el operativo se intensificó durante el fin de semana. El domingo se llevó a cabo un despliegue de gran magnitud con más de 100 efectivos policiales involucrados. En la operación participaron equipos de Duar, División Canes, Caballería, Seom, y Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, entre otras unidades tácticas.

Tras ser encontrado, fue llevado a la Jefatura de Policía. Allí lo esperaban el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe de Policía, Comisario General Antonio Urquiza, junto a otras autoridades. Después de someterse a chequeos médicos y recibir contención psicológica, pudo reunirse con sus seres queridos. Su padre, Roberto, y sus hermanos Robert y Juan, habían viajado en medio de la preocupación.

  • Catamarca: taller de Escritura Creativa en la Biblioteca Julio Herrera

    La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 429) será escenario de un taller de escritura creativa, que se dictará este jueves 25 de septiembre de 18 a 20 hs. “Escribir es abrir una ventana al funcionamiento de la mente humana”, señala María Sol Licari, quien coordinará la actividad. Además de impartir talleres, Sol comparte…

  • Internaron otra vez a Russo

    El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue internado nuevamente al asistir a la clínica a realizarse los chequeos médicos correspondientes. Los médicos del sanatorio Fleni encontraron al experimentado director técnico deshidratado y débil, a 20 días de que le sucediese el mismo episodio por el que también fue hospitalizado. Debido a esto, al entrenador…

  • Catamarca: Juan Ignacio Reyes Modotti seguirá detenido por el criminal ataque al florista Maximiliano Gutiérrez

    Este lunes se conoció que la Cámara de Apelaciones resolvió por unanimidad declarar “erróneamente concedidos” los recursos interpuestos por la fiscal de Instrucción de Violencia de Familia y de Género, Alejandra Antonino, y por la defensa de Juan Ignacio Reyes Modotti, en el marco de la causa que lo tiene como imputado por el intento de…

  • Charla en Catamarca: El Deporte en Frases

    La Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de su Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo brindará este viernes 26 a las 18 hs en el Auditorio de la Biblioteca Provincial Julio Herrera, ubicada en San Martín 459, una capacitación gratuita explicando el complejo mundo del deporte en…

  • Caen el dólar y el Riesgo País, con fuerte mejora de acciones y bonos luego del respaldo de Estados Unidos a la Argentina

    Las acciones y los bonos soberanos argentinos exhiben fuertes subas de precios este lunes, como respuesta a una serie de novedades del fin de semana y este lunes que variaron por completo la percepción pesimista que arrastraba el mercado en septiembre. Las acciones y los bonos soberanos argentinos exhiben fuertes subas de precios este lunes, como respuesta a una…

  • Milei envió un “enorme agradecimiento” a Trump y Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”

    El presidente Javier Milei envió este lunes un “enorme agradecimiento” a su par de Estados Unidos Donald Trump y al secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”. “Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con…

