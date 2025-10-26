Encontraron a los jóvenes desaparecidos desaparecidos en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados de Chubut

En medio de los rastrillajes para dar con Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), la pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos desde hace dos semanas, las autoridades de Chubutactivaron otra búsqueda de personas paralela en la misma ciudad. Se trata de dos hombres, H.O.C., de 30 años, y L.V., de 23, cuyas familias habían denunciado su ausencia desde el 16 de octubre.

Este sábado, la policía chubutense informó que ambos fueron localizados en buen estado de salud. Así lo comunicaron en los canales oficiales de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, donde además agradecieron la colaboración y difusión de la búsqueda y pidieron: “Por favor, se ruega eliminar las fotos de las redes sociales”.