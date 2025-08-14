Radio TV Valle Viejo
En un histórico fallo, condenaron a cuatro cazadores por matar a un yaguareté en Formosa: tres de ellos cumplirán prisión

Cuatro hombres fueron condenados por asesinar y carnear un yaguareté, especie en peligro de extinción, en Estanislao del Campo, Formosa. Tres cumplirán prisión domiciliaria y uno recibió dos años en suspenso. El caso es histórico por la participación de una ONG como querellante.

Los acusados son Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30). Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros cumplirán dos años de prisión bajo arresto domiciliario, mientras que Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años en suspenso.

El crimen se produjo en julio del año pasado y generó gran repercusión nacional. El juez Pablo Morán, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Formosa, confirmó la sentencia luego de que la fiscalía propusiera un juicio abreviado, con penas de dos años de prisión efectiva.

“Es la primera vez que llegamos a juicio en más de 75 causas que llevamos desde hace 20 años, y va a ser la primera condena”, afirmó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo y fundador de la ONG Red Yaguareté, aceptada como querellante en el proceso junto a la Administración de Parques Nacionales.

“En la causa actuaron realmente muy bien, rápido, no es lo común en estos casos. Tres estuvieron prófugos más de un mes y después estuvieron detenidos en Formosa más o menos dos meses y desde ahí se le dio prisión domiciliaria con permiso de salidas laborales porque es gente que trabaja en tareas de campo que no tienen trabajo formal”, explicó Nicolás.

Este caso representa la segunda vez en la historia argentina en la que una ONG es aceptada como querellante en una causa por caza ilegal de yaguaretés. La primera ocasión también tuvo lugar en Formosa, con el mismo juez, Pablo Morán, apenas un día después de la final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022.

“Esperamos, por supuesto, que no haya más delitos de este tipo, pero si los hay, este cambio es enorme. Poder estar como querellantes nos permite presentar pruebas, aportar contexto, historia y conocimiento técnico que un juez, por sí solo, no suele tener al alcance”, explicaron desde Red Yaguareté.

En un contexto donde la especie está al borde de la extinción y las causas por su caza rara vez llegan a juicio, esta condena —impulsada por el trabajo conjunto de la justicia, el Estado y organizaciones como Red Yaguareté— abre una puerta para que estos crímenes dejen de quedar impunes.

