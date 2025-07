En Tucumán prevén más de 2.000 despidos en comercios para los próximos meses, por los insostenibles costos de estructura

La crisis en el comercio tucumano suma un dato alarmante: se confirmó que se están programando despidos de personal en los distintos rubros para las próximas semanas, según reveló Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán.

“Estamos hablando de despidos programados. Algo que no queríamos ni mencionar, pero la realidad es que las empresas ya no se pueden sostener con estos costos de estructura”, afirmó. Explicó que la elevada presión fiscal, sumada a ventas que no logran repuntar, está obligando a los comercios a analizar recortes de personal. Los sectores más comprometidos, precisó, son el textil y el calzado.

“Hoy, los costos de estructura de nuestros locales comerciales son insostenibles. Reducir Ingresos Brutos, eliminar el impuesto de Salud Pública y lograr la devolución automática de saldos a favor son medidas urgentes que pedimos para evitar esta sangría”, planteó.

En la Cámara ya se estima que solo en julio se concretarán entre 72 y 75 despidos, pero la proyección para los próximos meses es aún más grave, con posibilidades de superar los 2.000 ceses de empleo.

“Estamos hablando de que en un primer tramo podría haber un 20% de despidos, luego un 40% y, si esto sigue así, hasta un 60%. Es muy agobiante y asfixiante. Lo que menos queremos es tocar a nuestros trabajadores, pero el comercio se está achicando”, dijo.

Coronel aclaró que la competencia con la venta ilegal y con las plataformas virtuales asiáticas profundiza la crisis, ya que ofrecen productos a precios imposibles de igualar para los comercios locales.

La Cámara ya solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Daniel Abad. “Por más que aumenten las ventas, la estructura impositiva sigue siendo tan pesada que no nos permite proyectar crecimiento ni generar más empleo”, cerró.