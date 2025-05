En Telenoche la sacaron del aire abruptamente sin dejarla despedirse a Susana Zenteno: los periodistas también se hartaron de sus mentiras en la tele

“Fue una equivocación de mi secretaria”, dijo. “Me olvidé de firmar el decreto”. “Yo nunca dije que estaba enferma”. Estas fueron algunas de las frases que indignaron a los periodistas e Telenoche (Canal 13) cuando entrevistaron hoy a las 20 horas a la intendente Susana Zenteno. Sus conductores, Nelson Castro y Dominique Metzger, terminaron sacándola del aire abruptamente, saludándola sin esperar respuesta, indignados de que se les burlas en la cara.

La jefe comunal quiso hacer pasar por “error humano” su viaje a escondidas al Caribe, y lejos de pedir sinceras disculpas (las pidió mientras responsabilizaba de su irresponsabilidad a terceros), siguió burlándose del pueblo chacarero cuando dijo que ya había estado sando explicaciones em Valle Viejo a su regreso del viaje, cuando en realidad recién se le vio la cara por la tele.

Los periodistas la cuestionaron en todo momento, y se percibía el hartazgo de los conductores ante cada respuesta evasiva de Susana Zenteno, incluso llegaron a tratarla con sarcasmo, dándole a entender que no le creían ni una palabra.

“No me di cuenya que no había firmado el decreto”, dijo Zenteno. Y le echó la culpa a su secretaria por haber informado que ella estaba indispuesta. Zenteno explicó que ella no le da información a su equipo cuando viaja, y que en seis años es la primera vez que sale de viaja.

En un tramo de la conversación negó que ella fuera la del video o de la foto, y luego, cuando habló del concejal Lucas Cisternas, evadió la respuesta.

Zenteno se amparó en la Carta Orgánica para ausentarse sin aviso, pese al reproche que le hicieron los periodistas que no coincidieron con ella.