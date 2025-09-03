En Paraguay especulan con decretar feriado nacional si la selección de Gustavo Alfaro clasifica al Mundial

La selección de Paraguay está a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de 16 años ausente en la máxima competencia. Hay tanta ilusión y expectativa en el que país que su presidente, Santiago Peña, evalúa la posibilidad de decretar un feriado nacional el próximo viernes si el equipo dirigido por Gustavo Alfaro consigue el objetivo un día antes.

“Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa, no hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita, si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos”, respondió Peña al respecto.

La selección paraguaya está en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 24 puntos, los mismos que Uruguay, que tiene mejor diferencia de gol. Debajo tiene a Colombia (22), el último que entraría directamente al Mundial, y Venezuela (18), que hoy ocupa el lugar del repechaje.

El Gobierno de Paraguay puede tomar esta medida porque la semana anterior aprobó una ley la Cámara de Diputados que permite al Poder Ejecutivo “fijar cada año, por Decreto, hasta un máximo de tres días adicionales de Feriados Nacionales, (…) con el fin de promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales”.

La selección paraguaya no disputa una Copa del Mundo desde la que organizó Sudáfrica en 2010. En esa ocasión y con el rosarino Gerardo Martino como entrenador, logró su mejor actuación histórica al llegar hasta cuartos de final, instancia en la que fue eliminado frente a España, que luego fue campeón.