En Nueva York, Milei invitó a líderes empresarios globales a invertir en la Argentina

Durante un encuentro a puertas cerradas en el Council of America, Javier Milei describió los próximos pasos de su plan de Gobierno ante un grupo selecto de empresarios globales con intereses en la Argentina. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EEUU, Alec Oxenford.

El cónclave se extendió por noventa minutos, y después de la disertación presidencial, los invitados al cónclave tuvieron la oportunidad de preguntar acerca de las iniciativas del Gobierno vinculadas a sus negocios en el país.

“Fue un encuentro excelente, con el presidente Milei explicando todo y contestando con un nivel de detalle que no esperábamos”, comentó un invitado a la reunión convocada por el Council of America.

Milei hizo una introducción de casi media hora y a continuación, el presidente contestó con precisión cada uno de los interrogantes que surgieron en el desayuno de trabajo.

Las explicaciones del jefe de Estado recorrieron la futura situación política en el Congreso, adonde las bancadas oficialistas ya podrán resistir la presión y el embate del peronismo en la oposición.

Asimismo, Milei argumentó que su hoja de ruta en Balcarce 50 tiene un desarrollo de al menos 6 años, un concepto de largo plazo que fue recibido con entusiasmo por los inversores en minería que fueron invitados al encuentro en New York.

“El Presidente habló muy bien de lo que está haciendo, de todo su programa. Tuvimos los más importantes inversores internacionales sentado a la mesa, que están invirtiendo mucho en Argentina. Y yo creo que están invirtiendo mucho por las reformas y el programa que está haciendo Milei”, comentó Susan Segal al concluir la reunión.