En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital

Javier Milei realizará hoy la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, a las 18, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Según Noticias Argentinas, el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.

El mediodía del domingo Milei ensayó en la quinta de Olivos junto a la denominada “banda presidencial” el set de canciones que interpretará este lunes.

A través de su cuenta de X, el mandatario citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presenció el ensayo: “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, sentenció junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.

Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, el libertario trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete.

La “banda presidencial” que tiene una cuenta de X, está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra, mientras que además se lo vio a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

“No tengo dudas de su honorabilidad”

Javier Milei habló sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en una entrevista en LN +. “No tengo dudas de su honorabilidad”, aseguró.

En esa línea, remarcó: “Me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, es especialista en ensuciar”.

“En vez de discutir las cosas de acá para adelante, para convertir a la Argentina en potencia y prospere, se estaba discutiendo si (en La Libertad Avanza) estamos manchados o no. Es una locura viniendo de quien viene”, apuntó según publica TN.

El Presidente planteó que él no tiene que explicar determinadas situaciones, como la situación de Espert, y lo defendió: “Es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro. Cada persona, frente a este conjunto de calumnias, no sabe cómo va a reaccionar. Es horrible lo que le hicieron. Es una operación siniestra”.

Asimismo, hizo énfasis en que el economista fue contratado en aquel momento por el sector privado: “Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No. Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando Espert hizo esto, esta persona no estaba imputada; además, se lo presentaron personas honorables”.