En los primeros ocho meses del año, crecieron 34,5% las ventas externas de productos maderables y Estados Unidos sigue como principal destino 

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en los primeros ocho meses del año, el comercio exterior de madera mostró una fuerte recuperación impulsada por la mayor demanda internacional y la calidad de sus propiedades estructurales. El crecimiento reafirma el avance de la cadena forestal hacia una oferta con mayor valor agregado.

BUENOS AIRES (28/10/2025).- Entre enero y agosto de 2025, el valor exportado creció un 34,5% respecto al mismo período del año pasado, de acuerdo con el informe difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Economía, con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El desempeño del sector forestal se destaca especialmente en los segmentos con valor agregado.

Las ventas externas de muebles habrían aumentado un 57% en valor durante los primeros ocho meses del año, mientras que los productos de papel y cartón registraron una suba del 27%.

En tanto, la madera aserrada —uno de los rubros más relevantes del complejo— tuvo un incremento interanual del 31%.

Estados Unidos concentra más de un tercio de las exportaciones nacionales de productos maderables.

Estados Unidos se mantiene como principal destino

En el informe de la Secretaría de Agricultura subrayó que este comportamiento positivo se sustenta en la calidad de la materia prima nacional, respaldada por una tradición silvícola que combina buenas prácticas y desarrollo tecnológico.

Las podas y los raleos, aplicados de manera sistemática durante las distintas etapas de crecimiento forestal, permiten obtener madera libre de nudos y de mejor forma y tamaño.

A estas condiciones se suman factores naturales que favorecen el crecimiento del bosque implantado en distintas regiones del país. Argentina cuenta con más de seis décadas de experiencia en mejoramiento genético forestal, lo que se traduce en tasas de crecimiento más altas y en una reducción significativa del tiempo de desarrollo de las especies, en comparación con países del hemisferio norte.

Durante 2024, la Argentina exportó productos maderables a 70 países. Estados Unidos se consolidó como el principal destino, concentrando el 35,7% del total de las ventas externas del sector. Las principales partidas exportadas hacia ese mercado fueron molduras y madera aserrada, ambas con alto nivel de procesamiento.

Esta tendencia, según el análisis oficial, reafirmó la competitividad de la industria forestal argentina en mercados exigentes, donde la calidad del producto es determinante.

Las exportaciones a Estados Unidos y otros destinos de alto poder adquisitivo reflejaron la capacidad del país para posicionar su oferta más allá de la provisión de materia prima, avanzando hacia bienes con valor agregado y mayor integración industrial.

El crecimiento sostenido del rubro, acompañado de mejoras en la gestión forestal y en la inserción internacional, posiciona a la cadena de la madera como un actor relevante dentro de las exportaciones argentinas de base agroindustrial.