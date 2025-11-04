En lo que va de la gestión de Javier Milei, se perdieron más de 200 mil empleos asalariados formales, según informe 

Un informe privado reveló que el número total de trabajadores registrados alcanzó en julio su nivel más bajo desde fines de 2023. La caída afecta principalmente al empleo privado y a las provincias patagónicas.

El empleo asalariado formal acumula 205.000 bajas desde la asunción de Javier Milei, según un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

El reporte precisó que “el empleo asalariado formal total en julio de 2025 representaba una pérdida de 14 mil puestos de trabajo (-0,1%) respecto de julio de 2024 y una pérdida de 205 mil puestos de trabajo (-2,0%) respecto de noviembre de 2023”.

El documento advierte que “el número total de trabajadores formales a julio de este año alcanzó un nuevo mínimo desde la contracción observada a partir de fines de 2023”, y agrega que desde aquel momento, coincidente con la asunción del actual gobierno, “se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024 y un estancamiento posterior”.

Cifras por sector y nivel general

Según el estudio, en julio de 2025 el total de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social —incluyendo los sectores privado, público y de casas particulares— fue de 10.096.000.

En el sector público, el número se mantuvo casi sin cambios en julio, con 3,4 millones de empleados formales, aunque esto implica una caída del 0,4% interanual (-15.000 puestos) y del 1,7% respecto de noviembre de 2023 (-58.000 empleos).

El sector privado, en tanto, se situó en 6,24 millones de trabajadores, con una reducción mensual de 8.800 puestos (-0,1%) y una pérdida acumulada de 127.000 empleos (-2,0%) en comparación con noviembre de 2023.

Sectores más afectados y provincias con mayores caídas

De los 13 sectores analizados, seis mostraron bajas en el volumen de empleo. Los descensos más marcados se observaron en Minería (-0,8%), Servicios Inmobiliarios (-0,4%), Industria (-0,3%) y Servicios Personales (-0,3%). Solo Agro y Pesca registró una variación positiva (+0,2%), mientras que Construcción, Transporte, Educación, Salud, Comercio y Energía se mantuvieron sin cambios significativos.

En el desglose provincial, 16 jurisdicciones registraron caídas en el empleo asalariado formal, con las mayores bajas en Chubut (-1,2%), Santa Cruz (-1,2%) y Tierra del Fuego (-0,8%). Las provincias con incrementos fueron Santiago del Estero (+1,2%), Mendoza (+0,4%), San Juan (+0,2%) y Tucumán (+0,2%).

Trabajo en casas particulares: una caída sostenida

El informe también destaca el retroceso en el empleo formal en casas particulares, que mantiene una tendencia decreciente desde mediados de 2023. En términos interanuales, se perdieron 7.000 puestos (-1,5%) y, desde noviembre de 2023, la contracción fue de casi 21.000 empleos (-4%).

“Desde el máximo histórico de la serie alcanzado en octubre de 2019, el empleo en casas particulares se redujo un 11%, lo que equivale a casi 57 mil trabajadoras menos”, advierte el documento, y agrega que “el empleo formal en este sector resulta muy similar al observado 12 años atrás”.