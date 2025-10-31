Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

En lo que va de 2025, cada 34 horas hay un femicidio en la Argentina

El número de femicidios alcanzó 211 casos en lo que va del año una mujer es asesinada por este crimen cada 34 horas en Argentina, según informó el Registro Nacional de Femicidios, en conjunto con el Observatorio MuMaLá.

El informe abarca además a femicidios vinculados, travesticidios, lesbicidios, feminicidios por narcotráfico y/o crimen organizado, suicidios feminicidas y otras muertes violentas ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025.

El documento publicado por MuMaLá es escalofriante, las muertes se traducen en cifras y desglosan que hubo 164 femicidios directos, 2 vinculados de niñas o mujeres, 16 vinculados por niños o varones, 1 lesbicidio, 3 travesticidios, 18 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 7 suicidios feminicidas y 855 intentos de femicidios.

La misma presentación señala que, a causa de estos asesinatos, 142 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.

El 65% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o compartida, el 11% ocurrió en la vía pública, otro 11% en la vivienda del victimario y el 5% en descampados.

Respecto a los perpetradores, más de la mitad de los asesinatos fueron cometidos por parejas o ex parejas, un 18% de las víctimas murieron en manos de familiares, seguido por otros hombres conocidos por las fallecidas, y el menor porcentaje refiere a desconocidos, sicarios o bandas mafiosas.

La edad promedio de las damnificadas es de 41 años, aunque sobre el total presentado, 17 de ellas eran niñas o adolescentes y 31 adultas mayores que tenían 60 años o más al momento del hecho.

Con casos resonantes en la agenda mediática, se conoció que el 14% de las víctimas fatales había denunciado a su agresor y sólo la mitad ellas tenía orden de restricción de contacto o perimetral, a partir de ese número, el 28% contaba con botón antipánico.

En las provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Rio Negro y Tierra del Fuego se contabilizó a una víctima cada mil mujeres. Mientras que en Chaco y Río Negro el número asciende a 1.4, en Misiones1.5 y en Santa Cruz 1.8.

  • En lo que va de 2025, cada 34 horas hay un femicidio en la Argentina

    En lo que va de 2025, cada 34 horas hay un femicidio en la Argentina

    El número de femicidios alcanzó 211 casos en lo que va del año y una mujer es asesinada por este crimen cada 34 horas en Argentina, según informó el Registro Nacional de Femicidios, en conjunto con el Observatorio MuMaLá. El informe abarca además a femicidios vinculados, travesticidios, lesbicidios, feminicidios por narcotráfico y/o crimen organizado, suicidios feminicidas y…

  • Alerta sanitaria en La Rioja por aumento en casos de VIH, que duplica la media nacional

    Alerta sanitaria en La Rioja por aumento en casos de VIH, que duplica la media nacional

    La Rioja atraviesa un escenario preocupante en materia de salud pública debido al marcado incremento de nuevos diagnósticos de VIH. Según los datos difundidos por el infectólogo Claudio Strasorier, en la provincia se registran entre 120 y 150 nuevos casos por año, una cifra que duplica el promedio nacional y refleja una tendencia sostenida al…

  • Mercado Libre estará ligado como el sponsor principal de la Primera División del Fútbol Argentino

    Mercado Libre estará ligado como el sponsor principal de la Primera División del Fútbol Argentino

    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó a la reconocida empresa argentina de comercio electrónico multinacional Mercado Libre como el nuevo naming sponsor de los torneos de la Liga Profesional en el 2026 y 2027. En un gran evento realizado en el Predio Lionel Andrés Messi que el ente madre del fútbol argentino posee en el municipio bonaerense de Ezeiza, el…

  • Santa Fe envió un equipo especializado en rescate a Chubut para colaborar en la búsqueda de la pareja desaparecida

    Santa Fe envió un equipo especializado en rescate a Chubut para colaborar en la búsqueda de la pareja desaparecida

    Un equipo especializado de bomberos voluntarios santafesinos viajó a Chubut para sumarse a la búsqueda de una pareja de jubilados que lleva casi 20 días desaparecida en el sur del país. La dotación, compuesta por 11 bomberos y dos integrantes de Protección Civil, fue enviada por el Gobierno de Santa Fe a pedido del gobernador chubutense Ignacio Torres.…

  • Se encomiendan a un duende: la cábala de Independiente Rivadavia para ganar la Copa Argentina

    Se encomiendan a un duende: la cábala de Independiente Rivadavia para ganar la Copa Argentina

    Seis días antes de que Nicolás Ramírez dé inicio a la final de la Copa Argentina frente a Argentinos, Independiente Rivadavia decidió renovar su imagen institucional. A las 17:26 del jueves, el club mendocino retiró el escudo de su cuenta de X y lo reemplazó por la imagen de un duende con los colores azules característicos de la institución. “#NuevaFotoDePerfil”, publicó la cuenta…

  • Jornada de Puertas Abiertas en la Facultad de Ciencias de la Salud de Catamarca

    Jornada de Puertas Abiertas en la Facultad de Ciencias de la Salud de Catamarca

    La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA desarrolló en la mañana de hoy una nueva Jornada de Puertas Abiertas en Salud, una propuesta destinada a que los estudiantes secundarios vivan la experiencia de ser parte de la universidad, conozcan las carreras que se dictan y descubran su vocación. Participaron escuelas públicas y…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4