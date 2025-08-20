Catamarca: Ledesma ahora “atendió” a libertarios y “exradicales” que rechazaron el repudio al desfinanciamiento del Garrahan

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma volvió a sacudir el recinto con un discurso frontal, apuntado directamente contra los referentes locales de la oposición que se disfrazan de libertarios para asegurarse cargos y privilegios, y que incluso se animaron a votar en contra del repudio al desfinanciamiento del Hospital Garrahan.

“Alguna vez dije que el radicalismo había cometido errores que lo llevaron a salir cuarto. Pero hoy debo reconocer algo: los que llegaron por ese partido no son radicales, son verdaderos judas que entregaron su historia para colarse en las listas de Milei. No representan la tradición democrática de Alfonsín ni del radicalismo histórico, representan únicamente sus intereses personales”, lanzó Ledesma en uno de los tramos más duros de su intervención.

El legislador oficialista señaló que el relato libertario contra la “casta” es una mentira que se derrumba en Catamarca: “Nos quieren hacer creer que los ñoquis están en otro lado, pero todos sabemos dónde están: en los trolls pagos que manejan desde Nación y en los que acá se anotaron rápido en las listas libertarias para acomodarse. Esa es la verdadera casta: la que se esconde detrás del discurso de la motosierra para sacar ventaja personal”.

Con tono crítico, Ledesma también apuntó contra la doble vara del gobierno y sus representantes locales: “Se hacen los valientes con los jubilados y con los que menos tienen, pero calladitos cuando se trata de los poderosos. Ajustan a los pobres y, mientras tanto, se reparten cargos entre ellos. Esa es la realidad que tenemos que contar: en Catamarca levantan la bandera libertaria, pero detrás de ese discurso están los mismos pillos de siempre”.

La polémica de la sesión se encendió cuando el bloque libertario decidió votar en contra de declarar el enérgico repudio a la decisión del Gobierno nacional de desfinanciar al Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”, institución símbolo de la salud infantil argentina. A esa postura se le sumaron Acuña y Puente, ambos ex radicales, Saseta, del PRO, y la diputada Silvana Carrizo, que directamente se retiró del recinto antes de la votación.

Para Ledesma, ese accionar deja en claro la verdadera cara de estos sectores: “Mientras nosotros defendemos la salud pública y a los niños de todo el país, ellos se escapan de las responsabilidades o directamente votan en contra. Ahí está la prueba de qué lado están: del lado del ajuste y del abandono”.

El diputado peronista además recordó que, mientras el oficialismo nacional devuelve beneficios al sector agropecuario y aplica medidas al mejor estilo menemista, los sectores populares son los que pagan los costos del ajuste: “No hay aumentos para los jubilados, pero siempre hay para la caja negra que financia trolls y operaciones mediáticas. Es la receta de siempre: hacerse los gallitos con los más débiles y entregarse sumisos frente a los poderosos”.

Para cerrar, Ledesma reivindicó la posición del bloque oficialista en defensa de la salud pública y de los más chicos: “Desde esta Legislatura queremos dejar en claro que estamos a favor del Garrahan y de todos los niños del país. No especulamos con su vida ni con su futuro, como hacen los que hoy se disfrazan de libertarios. Mientras ellos reparten cargos y negocios, nosotros defendemos los derechos de los catamarqueños y catamarqueñas”.