En La Rioja también hay “moto-tontos”, y denuncian que la Policía “les tiene miedo”

Luciana Pintos, quien sufrió un accidente provocado por un grupo de motociclistas en la circunvalación, expresó su indignación por la falta de control y respuesta de las autoridades.

“No podemos hacer nada, son muchos y el móvil uno solo”, fue la respuesta que recibió de una oficial de policía tras el incidente.

Pintos relató que viajaba con sus dos hijas hacia Sanagasta cuando, de repente, se encontró con cientos de motos circulando en contramano. “Me era imposible esquivar a todas. Uno golpeó de frente a mi auto porque iba mirando hacia atrás”, explicó.

La vecina denunció que este tipo de situaciones se repiten constantemente y que las autoridades no toman medidas serias. “Esto pasa todos los fines de semana, la gente lo ve, lo vive. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue grabar, estaba cansada porque no es la primera vez”, afirmó.

Al llegar a un control policial antes del túnel, informó lo sucedido a dos efectivos, quienes le dijeron que habían enviado un móvil. Sin embargo, Pintos cuestionó su inacción: “Vi el móvil, pero no hizo nada”, a lo que la oficial respondió: “Sí, no podemos hacer nada, son muchos y el móvil uno solo”.

Con impotencia, la víctima expresó su preocupación: “LES TIENEN MIEDO. Parece un chiste y no lo es. Esto no es una jungla, hay reglas, hay normas de convivencia”.

Su vehículo quedó abollado y marcado por las motos, mientras que sus hijas, que viajaban con todas las medidas de seguridad, quedaron asustadas por la situación.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión: “Espero que los padres tomen medidas con sus hijos/as y que el Ministerio de Seguridad aborde el tema con acciones concretas. Nosotros, los que hacemos las cosas bien, somos los perjudicados por quienes deciden pasar su tiempo libre haciéndole daño a otros”.