En el cierre de listas, la familia presidencial privilegió relaciones personales y lealtades

Al final, Karina Milei acaparó la lapicera, volvió a imponerse puertas adentro en el armado de las listas y una vez que se cumpla el plazo legal para la inscripción de candidatos, previsto para esta medianoche, deberá empezar a resolver junto al Presidente el futuro del gabinete, que tendrá al menos dos bajas obligadas que se suman a la del vocero presidencial, electo legislador en las elecciones porteñas de mayo.

Javier Milei quería, junto a su hermana, un armado de listas a medida, que combinara lealtades, relaciones personales y acuerdos políticos como el que se selló en la capital y en la provincia de Buenos Aires con el PRO, al que además se lo relegó a un papel secundario. A Mauricio Macri no le quedó alternativa, y decidió plegarse a una alianza casi humillante en la que solo logró colar a dos dirigentes cercanos, para no enfrentar otra vez una derrota rutilante como la de mayo. En el caso de Fernando de Andreis, quinto en la lista de diputados de la capital, de su máxima confianza. La sexta, Antonela Giampieri -el expresidente no la conoce personalmente-, del riñón del legislador Darío Nieto, su ex secretario privado, que se la mencionó el viernes para salir del atasco que significó el veto de “El Jefe” a Jimena de la Torre, la primera opción.

“Acompañamos sin narcisismos, y nos ubicamos en el lugar donde nos pusieron”, dijeron anoche desde la cúpula macrista del PRO. En la foto oficial difundida ayer por LLA de la Ciudad, la hermana de Milei sonríe en el centro, su delegada Pilar Ramírez a su lado junto a Alejandro Fargosi, flamante candidato, y el resto de los postulantes. De Andreis y Giampieri se ubicaron bien a un costado.

Los Milei eligieron para la cabeza de lista de la lista del Senado de la ciudad a la ministra Patricia Bullrich, que era número puesto y que espera, a partir de un buen resultado en octubre, empezar a darle forma a su proyecto porteño de cara al 2027. En Mendoza, la hermana del presidente se inclinó por Luis Petri, el ministro de Defensa, que ayer firmó en la oficina de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada, que ocupa paradójicamente la secretaria General desde que echaron a Nicolás Posse el año pasado, su afiliación de La Libertad Avanza.

De esta manera, el gobierno mudará del gabinete a la fórmula de Juntos por el Cambio que se integró primero a la administración libertaria aún cuando Macri no había resuelto qué tipo de relación política tendría con Milei, y liberará, en principio, dos casilleros una vez que pasen las elecciones.

Se suman, en ese sentido, a Manuel Adorni, electo legislador porteño, que tiene poquísimas ganas de irse a trabajar a la Legislatura pero que ya ratificó en reiteradas oportunidades que, al menos por algún tiempo, asumirá su banca. En estricta reserva, al vocero presidencial le aguardan otro destino en el gabinete para después del próximo verano. En su momento circuló como reemplazo de Guillermo Francos, recientemente empoderado por el Presidente para cortar la hemorragia interna por las heridas que aún no suturaron entre los dos vértices del triángulo de hierro tras el cierre de listas bonaerense del mes pasado y algunas operaciones internas, y externas, que alteraron los ánimos. Enfocadas, de parte de Las Fuerzas del Cielo, en los Menem y en Sebastián Pareja, de extrema confianza de Karina Milei. Un empoderamiento algo peculiar: el jefe de ministros no tuvo ninguna participación en el cierre de listas, y es probable que tampoco tenga decisión en el rearmado del gabinete.

Puertas adentro, de hecho, se menciona que Eduardo “Lule” Menem podría ser premiado después de las elecciones, hacia fin de año, con un lugar más destacado en el staff presidencial.

