En dos meses, cuatro narcoavioneta fueron halladas abandonadas en Santa Fe: confirman que el Cessna de Pergamino transportó cocaína

Tal como se sospechaba, el peritaje al avión hallado la semana pasada en un campo de Pergamino, provincia de Santa Fe, confirmó que la aeronave transportó cocaína, es decir, que fue utilizada y luego descartada para un narcovuelo.

La confirmación vino de fuentes de la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de la investigación que se inició con el hallazgo del viernes en un pequeño monte rodeado de campo. Allí, en jurisdicción de Pergamino, aparecieron los restos de un avión Cessna tapados con ramas.

El olfato de los perros antinarcóticos detectó que el avión siniestrado trasladó cocaína.

Un productor rural que arrienda la tierra avisó a las autoridades y pronto la escena quedó a cargo de personal de Gendarmería Nacional, como adelantó Rosario3 el sábado por la mañana.

Los restos de la aeronave Cessna siendo transportados el fin de semana.

“El avión llevaba entre 7 y 10 días en el lugar, según determinó la pericia de Gendarmería. Esto se pudo establecer observando las ramas rotas utilizadas para ocultarlo, ya que tardan ese tiempo en secarse aproximadamente”, explicó una fuente judicial al portal regional Biciperiodismo.

“Los perros detectaron rastros de cocaína en el interior y posteriormente las pericias químicas lo confirmaron”, agregaron.

Así, el hallazgo de la narcoavioneta marca Cessna se convirtió en el cuarto en apenas dos meses en la región.

La Vanguardia. Otra aeronave detectada en julio, esta vez en territorio santafesino.

El 22 de julio, un trabajador rural reportó el hallazgo de restos calcinados de una avioneta fantasma en el paraje santafesino de La Vanguardia, en el departamento Constitución, a 60 kilómetros de Rosario, esta vez sin droga. A comienzos de junio, una situación idéntica tuvo lugar en jurisdicción del pueblo bonaerense de Manuel Ocampo, a 15 kilómetros de Pergamino.

Calcinada. La aeronave hallada en Manuel Ocampo (Foto: Primera Plana).

Ello sin contar que el 3 de junio dos pilotos fueron detenidos por el aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en un campo del departamento San Jerónimo. Investigadores federales creen que la aeronave vino desde Bolivia, descargó droga en un campo de un exintegrante de la Fuerza Aérea que vive en Buenos Aires y posteriormente tocó tierra en Estación Díaz al tener un aparente desperfecto mecánico. Por esta causa permanecen presos Milton Estrada (54), de nacionalidad peruana, y Mikjail Zabala Rodríguez (30), de nacionalidad boliviana.

Fuente: Rosario 3