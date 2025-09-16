En Chile destacan el acuerdo internacional con Catamarca para la apertura del Paso de San Francisco los 7 días de la semana

Las autoridades trasandinas de la Presidencia de Gabriel Boric concretaron el instrumento oficial por el que se autoriza la apertura total del Complejo Fronterizo, Paso San Francisco, a siete días a la semana, de forma definitiva y permanente.

Este avance para la integración regional es el resultado de un conjunto acciones de la agenda establecida por el Vicegobernador Rubén Dusso junto al alcalde de Copiapó, Maglio Honorio Cicardini Neyra, al que se sumaron la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de la III Región de Atacama y con activa participación de la diputada nacional Daniela Cicardini.

Los equipos de trabajo avanzaron con celeridad sobre este objetivo buscando que el proyecto integrador del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco sea una realidad tanto para catamarca como para toda la región de atacalar que comprende los pueblos trasandinos de la región de atacama así como el norte y centro argentinos.

“Quiero agradecer a todas las autoridades chilenas que trabajaron para hacer posible esto, que es un paso clave hacia la integración de los territorios, y unidos por una Cordillera que nos articula e impulsa a trabajar mancomunadamente por el bien de nuestros pueblos”, expresó respecto a su anuncio el vicegobernador catamarqueño desde su cuenta de X.