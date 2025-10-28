Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

Este martes se conoció que el juez director Luis Guillamondegui resolvió dar curso al juicio abreviado presentado por los defensores de los dos acusados y el fiscal de Cámara, en una causa que originalmente iba a desarrollarse bajo el sistema de Juicio por Jurados.

Por este procedimiento, Hernán Bautista Herrera, asistido por el defensor oficial N.º 4, Dr. Efraín Morcos, fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple, mientras que José Vera, defendido por el Dr. Fernando Salavarría, aceptó una pena de 1 año de prisión por encubrimiento agravado.

El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2025 en la localidad de Casa de Piedra, luego de una discusión que terminó en tragedia. Según la investigación, Marcelo Ángel Ferreyra se encontraba en su automóvil estacionado frente al domicilio de Camila Stefania Romero, a quien había acompañado hasta su casa. Tras ingresar Romero a la vivienda, Ferreyra permaneció en el vehículo.

En ese momento, Hernán Bautista Herrera, expareja de Romero, apareció en el lugar y golpeó la ventanilla del lado del conductor. Al descender del auto, Herrera y Ferreyra iniciaron un forcejeo durante el cual Herrera extrajo un cuchillo y le aplicó una puñalada en la zona torácica, que afectó órganos vitales y provocó la muerte de la víctima. Luego del ataque, Herrera se dio a la fuga.

Minutos después, José Manuel Vera intervino intentando ocultar el arma homicida, arrojándola al techo de una construcción cercana para impedir que fuera hallada por la policía. Por esta conducta, Vera fue imputado por encubrimiento agravado, en los términos del artículo 277 del Código Penal.

La causa fue investigada por la fiscal de Recreo, Dra. Jorgelina Sobh, mientras que en el juicio abreviado actuó como representante del Ministerio Público el fiscal de Cámara, Dr. Augusto Barros. Este procedimiento permitió acelerar la resolución del caso, evitando un juicio prolongado y garantizando la aplicación de la justicia de manera más rápida.

  • Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyó la reforma laboral impulsada por el Gobierno que busca ampliar la jornada, flexibilizar convenios, indemnizaciones en cuotas y paritarias por productividad. Además, se refirió a la interna libertaria que se destapó en medio de la campaña electoral.  El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de…

  • Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Esta mañana de martes se conoció sobre la detención, en el barrio Santa Marta, de un joven, involucrado en el asesinato de Jesús Vergara (foto de portada). Recordemos que ayer por la tarde, Jesús Vergara murió en el Hospital San Juan Bautista, donde permanecía internado al ser trasladada en la madrugada con una herida punzocortante.…

  • En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    Este martes se conoció que el juez director Luis Guillamondegui resolvió dar curso al juicio abreviado presentado por los defensores de los dos acusados y el fiscal de Cámara, en una causa que originalmente iba a desarrollarse bajo el sistema de Juicio por Jurados. Por este procedimiento, Hernán Bautista Herrera, asistido por el defensor oficial…

  • Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo dos nuevas ablaciones de córneas en el Centro Público de Trasplante  del Hospital San Juan Bautista. Los donantes, un paciente femenino de 58 años y un masculino de 43. En lo que va del año,…

  • Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    El presidente Javier Milei destacó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le atribuyó el haber vaticinado el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la lista que encabezó Diego Santilli (41,45%) superó a la de Fuerza Patria (40,91%) semanas después de la derrota por los…

  • Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Desde el Ministerio de Salud se trabaja en prevención del suicidio a través de diferentes acciones destinadas a la comunidad en general, brindando herramientas que se puedan poner en práctica en los distintos escenarios. En este marco, días atrás, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos llevó a cabo un taller…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4