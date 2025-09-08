En Catamarca, avanza la Etapa Provincial de los Juegos Evita

Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, continúa disputándose la Etapa Provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se disputarán en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Judo ya tiene sus representantes para la final nacional: Julia Reyna Furque, Alba Oropel, Malena Álvarez Córdoba, Thiago Aguirre, Benjamin Moya, Bautista Ahumada, Thiago Gonzalez (Capital) y Lara Acosta Heredia (Paclín). En tanto que en Tiro con Arco, los catamarqueños que participarán son: Fernanda Varas y Tadeo Robledo (Capital).

Además, durante esta semana habrá mucha actividad. El lunes se definirán los clasificados en Tenis de Mesa (desde las 9 hs en el Polideportivo 920 Viviendas) y en Rugby (en cancha de Los Teros desde las 15 hs). En tanto que Futsal Masculino tendrá dos jornada de competencia, iniciando el lunes en el Polideportivo Norte y Capital, cerrando con la Final el martes en este último.

Allí también el miércoles, a lo largo de todo el día, se desarrollará Atletismo. Además, en el Poli Capital se disputará Gimnasia Rítmica el jueves desde las 9.30 hs. El Futsal Femenino al igual que el Masculino tendrá dos días de competencia, entre viernes y sábado con la Final en el Poli Capital. También, en el Voley de Playa, tanto Femenino como Masculino, serán dos jornadas de acción entre viernes y sábado en el Poli 250 Viviendas. Por el lado de la Gimnasia Artística, tendrá su eliminatoria en el Club Gimnasia Catamarca este viernes desde las 9 hs.