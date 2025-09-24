En 19 meses de gestión del actual Gobierno nacional, se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 empleos registrados

La economía argentina atraviesa un retroceso marcado en materia productiva y laboral. De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y junio de 2025 —los primeros 19 meses de la gestión de Javier Milei— se contabilizó la desaparición de 15.302 empleadores y la pérdida de 219.256 puestos de trabajo registrados en el sistema de riesgos del trabajo.

El informe refleja un freno en la recuperación que había comenzado en el segundo semestre de 2024 tras la recesión inicial producto del ajuste monetario, pero que quedó interrumpida hacia finales de ese año. Según la SRT, el sistema pasó de contar con 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores en noviembre de 2023 a 496.035 empleadores y 9.621.034 trabajadores en junio de 2025.

El concepto de “unidades productivas” utilizado por la Superintendencia abarca empresas, entidades u organismos públicos y privados que reúnen a una o más personas para producir bienes o servicios. La caída en el número de estas unidades se tradujo, en los hechos, en miles de empresas menos y en la contracción de la base laboral registrada.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que el impacto de esta dinámica se sintió con mayor fuerza en las grandes compañías. Según sus cálculos, el 72% de la pérdida de empleo correspondió a empresas con más de 500 trabajadores, que redujeron su personal en un 3,54%. En contraste, las firmas de menor porte explicaron el 28% de los empleos perdidos y recortaron un 1,32% de su dotación.

El análisis por sectores muestra que la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria fue la más golpeada, con una merma de 89.794 puestos. La construcción ocupó el segundo lugar en términos absolutos, con 81.463 empleos menos, seguida por el transporte y almacenamiento (-53.101) y la industria manufacturera (-43.063). En términos relativos, la construcción fue el rubro más afectado, con una caída del 17,1% en trabajadores registrados durante el período evaluado.

La reducción de empleadores también exhibió un patrón sectorial. Transporte y almacenamiento lideró la contracción, con 4.159 empresas menos. Le siguieron los rubros de servicios inmobiliarios, comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos, servicios profesionales y técnicos, además de la construcción.

En este contexto, la economía argentina se mantiene estancada desde fines de 2024. Los analistas no proyectan señales de una recuperación inmediata, al considerar factores como las tasas de interés reales positivas, la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política en la antesala de las elecciones legislativas de octubre.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirman este escenario. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 0,7% en junio respecto a mayo. La industria cayó 2,3% en julio en relación al mes anterior, mientras que la construcción se contrajo 1,8%.

Los indicadores sectoriales refuerzan la tendencia negativa: en julio, la molienda de soja bajó 6,4% y la recaudación del IVA 1,4%. En agosto, los patentamientos de autos cayeron 2,8%, la producción automotriz 6,1% y los despachos de cemento 5,6%. A su vez, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) reportó que la producción del sector retrocedió 6,1% interanual y 2,3% respecto a julio.

En conclusión, los primeros 19 meses de la administración Milei registran un escenario adverso para el aparato productivo y el empleo. La pérdida de más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos laborales marca la magnitud del desafío económico que enfrenta el Gobierno en un contexto de recesión prolongada y sin perspectivas claras de recuperación a corto plazo.