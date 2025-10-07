Empresas francesas analizan oportunidades de inversión en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó de una reunión en la Embajada de Francia en Buenos Aires, donde se analizaron distintas oportunidades de inversión en la Argentina por parte de empresas francesas.

La reunión fue organizada en el marco de la visita del MEDEF, la principal organización empresarial de Francia, liderada por Christel Bories, presidente del grupo minero Eramet, que ha invertido más de 1.600 millones de dólares en Argentina, a través de la compañía Eramine.

En la ocasión, el gobernador Jalil, presidente de la Región del Litio, expuso sobre las distintas perspectivas del sector minero en el NOA argentino.

En el encuentro también estuvo presente el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, quien recientemente visitó la provincia de Catamarca.