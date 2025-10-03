Empresarios catamarqueños trabajan en la integración comercial con Chile

El gobernador Raúl Jalil recibió hoy al presidente y vicepresidente de la Federación Económica Catamarca, Marcelo Coll y Alejandro Segli, respectivamente, quienes realizaron un balance del reciente viaje de empresarios catamarqueños a Chile y destacaron los avances en la integración y estrategias para potenciar la actividad comercial-productiva mediante el Paso San Francisco.

“Mantuvimos reuniones con el sector privado y el gobierno de Atacama. Ahora la idea es que ellos vengan a Catamarca para reforzar el comercio entre Atacama y nuestra provincia”, explicó Coll.

El empresario también resaltó la importancia estratégica del Paso Internacional de San Francisco, que ahora permanecerá habilitado de manera permanente y libre para turistas, sectores productivo y pasajeros. “Es un avance fundamental, porque nos permite trabajar de aquí en adelante con un Paso abierto todos los días”, subrayó, destacando que esta medida multiplica las oportunidades comerciales y turísticas entre Catamarca y el norte chileno. “La idea es que Catamarca sea el nodo logístico del intercambio comercial y productivo”, concluyó.

Desde la Federación Económica valoraron el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para consolidar a Catamarca como un actor clave en el comercio internacional y afianzar su rol dentro del proyecto del Corredor Bioceánico.

Expo Catamarca 2025

En la reunión también se acordó la realización de la Expo Catamarca 2025, los días 24 y 25 de noviembre, en el Predio Ferial Catamarca.

El evento tendrá un perfil regional y exportador, con la participación de empresarios chilenos y representantes de la Región Atacalar ampliada -Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos-, con el objetivo de convertir a Catamarca en un punto de encuentro que facilite los intercambios comerciales entre Argentina y Chile.