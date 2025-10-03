Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Empresarios catamarqueños trabajan en la integración comercial con Chile

El gobernador Raúl Jalil recibió hoy al presidente y vicepresidente de la Federación Económica Catamarca, Marcelo Coll y Alejandro Segli, respectivamente, quienes realizaron un balance del reciente viaje de empresarios catamarqueños a Chile y destacaron los avances en la integración y estrategias para potenciar la actividad comercial-productiva mediante el Paso San Francisco.

“Mantuvimos reuniones con el sector privado y el gobierno de Atacama. Ahora la idea es que ellos vengan a Catamarca para reforzar el comercio entre Atacama y nuestra provincia”, explicó Coll.

El empresario también resaltó la importancia estratégica del Paso Internacional de San Francisco, que ahora permanecerá habilitado de manera permanente y libre para turistas, sectores productivo y pasajeros. “Es un avance fundamental, porque nos permite trabajar de aquí en adelante con un Paso abierto todos los días”, subrayó, destacando que esta medida multiplica las oportunidades comerciales y turísticas entre Catamarca y el norte chileno. “La idea es que Catamarca sea el nodo logístico del intercambio comercial y productivo”, concluyó.

Desde la Federación Económica valoraron el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para consolidar a Catamarca como un actor clave en el comercio internacional y afianzar su rol dentro del proyecto del Corredor Bioceánico.

Expo Catamarca 2025

En la reunión también se acordó la realización de la Expo Catamarca 2025, los días 24 y 25 de noviembre, en el Predio Ferial Catamarca.

El evento tendrá un perfil regional y exportador, con la participación de empresarios chilenos y representantes de la Región Atacalar ampliada -Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos-, con el objetivo de convertir a Catamarca en un punto de encuentro que facilite los intercambios comerciales entre Argentina y Chile.

  • Empresarios catamarqueños trabajan en la integración comercial con Chile

    Empresarios catamarqueños trabajan en la integración comercial con Chile

    El gobernador Raúl Jalil recibió hoy al presidente y vicepresidente de la Federación Económica Catamarca, Marcelo Coll y Alejandro Segli, respectivamente, quienes realizaron un balance del reciente viaje de empresarios catamarqueños a Chile y destacaron los avances en la integración y estrategias para potenciar la actividad comercial-productiva mediante el Paso San Francisco. “Mantuvimos reuniones con…

  • Catamarca: murió un hombre al caer de su moto en Ruta 38

    Catamarca: murió un hombre al caer de su moto en Ruta 38

    Un fatal siniestro vial ocurrió esta tarde de jueves a pocos metros del acceso a la Circunvalación Néstor Kirchner, sobre la Ruta Provincial N° 38, cuando un hombre perdió el control de su moto. La víctima fue identificada como Juan Nicolás Chaile, de 48 años, quien perdió la vida en el lugar del accidente. El…

  • Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

    Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

    El presidente Javier Milei presentó hoy en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso, y sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel”. En el…

  • Catamarca: detienen a un joven e incautaron aparatos tecnológicos por el supuesto delito de Grooming

    Catamarca: detienen a un joven e incautaron aparatos tecnológicos por el supuesto delito de Grooming

    Hoy, a las 08:30, luego de averiguaciones, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a cargo del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia se constituyeron en la calle Almagro al 500, del barrio…

  • River Plate venció 1-0 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

    River Plate venció 1-0 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

    River Plate venció 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y sacó pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que se medirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas hizo prevalecer la ley del ex para convertir el tanto de la victoria en Rosario, mientras que Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado. De esta manera, el Millonario está a dos partidos de…

  • CATA presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste

    CATA presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste

    El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, en colaboración con el Consejo Norte Cultura, presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste, que se exhibe en una de las salas de CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada) dedicada al sector artesanal, un espacio que funcionará como sede permanente para diferentes muestras…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3