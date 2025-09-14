Empresario riojano sorprendió a exempleados regalándoles motos, en agradecimiento por la compañía de años

La emoción se hizo sentir en Chepes cuando Darío Casas, reconocido empresario y propietario de una distribuidora de bebidas, decidió agradecer de una manera muy especial a quienes alguna vez formaron parte de su equipo.

Casas buscó a cinco ex empleados que habían trabajado con él entre 10 y 15 años atrás y los invitó a presentarse en una agencia de motos con su documento. Lo que no sabían era que allí los esperaba un regalo inesperado: cinco motos 0 km (cuatro de 110 cc y una de 125 cc).

El empresario destacó que no se trataba de una deuda pendiente, sino de un acto de gratitud hacia personas que, con su esfuerzo, compromiso y lealtad, dejaron una huella imborrable en su empresa.

El gesto de Darío Casas conmovió a toda la comunidad y se convirtió en un ejemplo de reconocimiento y humanidad, recordando que el verdadero éxito no solo se mide en números, sino también en la capacidad de valorar a quienes nos acompañaron en el camino.

Fuente: Radio Fénix