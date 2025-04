Empresario de Paraná transfirió $12,5 millones por error: se los devolvieron y le pidieron recompensa “bien argentina”

Error bancario de $12,5 millones: el receptor devolvió el dinero y pidió recompensa “bien argentina”. Mauro Melgar vivió una insólita situación que resolvió con total honestidad. El hombre relató que le transfirieron por error la suma de 12 millones y medio de pesos a una cuenta que posee en el Banco Santander. Según dijo, el episodio ocurrió el pasado martes por la tarde, cuando fue contactado por un desconocido que le informó del error.

“El martes por la tarde me contacta una persona a través de redes sociales, comentándome que me había hecho, por error, una transferencia de doce millones y medio de pesos, mandándome una captura de pantalla donde figuraban mis datos. Me la transfirió a una cuenta que tengo en el Banco Santander”, relató en diálogo con Radio La Voz.

Predisposición a devolverlo

“Hubo una confusión de un número de cuenta y en un momento de apuro, como estuvimos hablando con esta persona, me la transfirió y cuando se dio cuenta que no le llegaba la plata empezó a revisar y se dio cuenta que los datos no eran precisos”, relató Melgar.

El hombre, al comprender la situación, se comprometió inmediatamente a solucionar el error. “Este martes le digo que se quede tranquilo, no había ningún problema. Intercambiamos los datos, los números de teléfono para comunicarnos y quedamos en contacto. esperando que esa plata ingrese en mi cuenta”, explicó en declaraciones radiales.

Al día siguiente, confirmó que los fondos efectivamente, se encontraban disponibles. “Ayer por la mañana tengo un mensaje de esta persona, chequeo la cuenta y me encuentro con que en mi cuenta había 12 millones y medio de pesos que realmente no eran míos, no me correspondían. Me pareció que no era lo correcto quedarme con algo que no era mío y sabiendo que esta persona tuvo que trabajar, haber hecho sus negocios, para tener esa plata”, manifestó Melgar.

“Automáticamente hago una captura de pantalla y se la envío”, indicó al contar que había encontrado en su cuenta la abultada suma de dinero.

Según contó, el dueño del dinero es oriundo de Paraná y “se dedica a la venta de automotores”. Luego de confirmar el ingreso del monto, Melgar procedió a devolverlo sin demoras.

El pedido de recompensa

Al respecto, compartió con humor: “automáticamente le reenvío la plata nuevamente. Le pedí un asado y una Coca, ya con eso somos felices, como todo argentino”, remarcó entre risas al dialogar con Radio La Voz.

Finalmente, sostuvo que actuar de forma honesta fue lo más natural para él: devolver el dinero “era lo correcto”, señaló.