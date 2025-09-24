Empresa de Seguridad en Catamarca no paga un miserable sueldo a sus empleados “en negro” desde junio

Nery Luna y Sebastián Reynoso esta mañana de miércoles en Radio TV Valle Viejo, hicieron público la situación que atraviesan a raíz de la falta de pago de los haberes por parte de la empresa Mures.

Ambos cumplían funciones de vigiladores en escuelas públicas y desde junio no perciben los 200 mil pesos mensuales por 8 horas de trabajo diario, en negro, sin ART ni obra social.

Señalaron que la firma tiene alrededor de 100 empleados que sufren hasta amenazas si realizan un reclamo.

La mencionada empresa es contratada por el Gobierno provincial para vigilar los establecimientos educativos, abonando los haberes fuera de término, muy por debajo de lo que estipula el convenio para el sector y en la informalidad.