Empleados de comercio reciben aumento y un bono en septiembre

En septiembre, los empleados de comercio en Argentina recibirán un aumento del 1% sobre los básicos de junio, junto con un bono de $40.000 por mes hasta diciembre. Este incremento abarca todas las categorías, incluidos vendedores, cajeros, administrativos y maestranza.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó que en noviembre se volverá a negociar un posible nuevo incremento. Las cámaras empresarias aclararon que los $40.000 del último mes se incorporarán al salario básico en enero de 2026, asegurando que el aumento tenga efecto duradero.

Detalles del aumento y el bono

El aumento salarial del 1% se aplicará entre julio y diciembre de 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000 por cada mes.

“Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026”, indicaron las cámaras empresarias.

El sindicato aclaró que volverá a reunirse en noviembre para acordar un nuevo incremento y revisar las condiciones del acuerdo. Esto garantiza que los empleados de comercios, incluyendo vendedores, mantengan actualizado su salario frente a la inflación.

Sueldos de los vendedores y media jornada

Los vendedores percibirán en septiembre 2025 los siguientes salarios completos:

Vendedor A: $1.080.777

Vendedor B: $1.110.510

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.126.863

Para quienes trabajen media jornada (4 horas por día, 5 días a la semana durante un mes), el salario será aproximadamente la mitad:

Vendedor A: $540.389

Vendedor B: $555.255

Vendedor C: $565.649

Vendedor D: $563.432

Escala salarial completa de empleados de comercio en septiembre 2025

Maestranza

Maestranza A: $1.065.914

Maestranza B: $1.068.884

Maestranza C: $1.079.290

Administrativo

Administrativo A: $1.077.062

Administrativo B: $1.081.525

Administrativo C: $1.085.982

Administrativo D: $1.099.363

Administrativo E: $1.110.510

Administrativo F: $1.126.863

Cajeros

Cajero A: $1.080.777

Cajero B: $1.085.982

Cajero C: $1.092.672

Auxiliares

Auxiliar A: $1.080.777

Auxiliar B: $1.088.210

Auxiliar C: $1.112.740

Auxiliar Especializado A: $1.089.700

Auxiliar Especializado B: $1.103.078

Vendedores

Vendedor A: $1.080.777

Vendedor B: $1.110.510

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.126.863

