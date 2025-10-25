Empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre con el bono confirmado

Los empleados de comercio, comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, cobrarán en noviembre un aumento del 1% y una suma fija no remunerativa de $40.000 que surgen del último acuerdo paritario homologado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

A lo largo de 2025, el gremio que conduce Armando Cavalieri cerró distintos acuerdos para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la inflación. En lo que va del año, las subas remunerativas se aplicaron de la siguiente manera:

Abril 2025: 1,9% sobre la escala de marzo.

Mayo 2025: 1,8% sobre la escala de marzo.

Junio 2025: 1,7% sobre la escala de marzo.

Julio a diciembre 2025: 1% mensual por seis meses, aplicado sobre la escala de junio.

A estas mejoras se sumaron importes no remunerativos, incorporados en cada acuerdo, que ayudaron a reforzar el ingreso real de los empleados de comercio durante un año signado por la aceleración inflacionaria.

Empleados de comercio: el último acuerdo paritario

El acuerdo más reciente se firmó el 26 de junio de 2025 y estableció dos componentes centrales:

Aumento remunerativo: un incremento del 6% escalonado entre julio y diciembre de 2025 (1% mensual), calculado sobre las escalas de junio. De este modo, los valores de noviembre ya reflejan la aplicación de todos los tramos hasta el penúltimo mes del año.

Suma fija no remunerativa: el pago de una suma mensual de $40.000, igual para todas las categorías, vigente entre mayo y diciembre de 2025. Este monto se incorporará al salario básico a partir de enero de 2026.

El esquema permitió sostener la recomposición salarial y garantizar un ingreso adicional de bolsillo, sin romper con la pauta que el Gobierno nacional promovía de manera informal: que los incrementos no superaran el 1% mensual. Esa restricción formaba parte de la estrategia oficial para contener la inflación, “anclando” los sueldos en niveles moderados.

En la práctica, las negociaciones que superaban el 2% mensual encontraban trabas para su homologación. Por eso, el sindicato de comercio —al igual que otros gremios, como camioneros y estatales— optó por mantener aumentos formales dentro del límite oficial, pero sumar montos no remunerativos que permitieran compensar parte de la pérdida del poder de compra. Según datos oficiales, la inflación mensual nunca descendió del 1,5% durante 2025, e incluso mostró una tendencia ascendente en los últimos meses del año.

Escalas salariales de empleados de comercio en noviembre de 2025

De acuerdo con la escala homologada para la Rama General del CCT 130/75, los empleados de comercio percibirán los siguientes montos brutos totales (que incluyen el sueldo básico y la suma fija de $40.000):

Maestranza A: $1.085.835.

Maestranza B: $1.088.863.

Maestranza C: $1.099.470.

Administrativo A: $1.097.199.

Administrativo B: $1.101.749.

Administrativo C: $1.106.290.

Administrativo D: $1.119.933.

Administrativo E: $1.131.297.

Administrativo F: $1.147.967.

Cajero A: $1.100.986.

Cajero B: $1.106.293.

Cajero C: $1.113.113.

Vendedor A: $1.100.986.

Vendedor B: $1.123.723.

Vendedor C: $1.131.297.

Vendedor D: $1.147.967.

Auxiliar A: $1.100.986.

Auxiliar B: $1.108.563.

Auxiliar C: $1.133.570.

Auxiliar especializado A: $1.110.082.

Auxiliar especializado B: $1.123.720.

Estos montos son valores brutos, es decir, antes de aplicar los descuentos de ley y sin incluir los adicionales por antigüedad, presentismo, manejo de caja u horas extra, que deben liquidarse por separado.