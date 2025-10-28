Emotiva audiencia en Catamarca: un abrazo que conmovió a todos, con el perdón en un juicio por doble homicidio de La Paz

Durante la mañana de hoy se vivió una jornada cargada de tensión y lágrimas en la Cámara del Crimen N°2, donde se desarrolló el juicio contra Matías Yair Herrera, acusado por el doble homicidio culposo ocurrido en el año 2019 en el departamento La Paz.



El debate fue presidido por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y contó con la participación del fiscal Augusto Barros en representación del Ministerio Público Fiscal. Por la querella actuó el reconocido penalista Marcos Gandini, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Roberto Mazzucco.

Al ser invitado a declarar, Herrera, de 28 años, visiblemente compungido, se limitó a reconocer su responsabilidad y pedir disculpas ante los familiares de las víctimas presentes en la sala.

“Asumo todo lo que hice… solo quiero pedir perdón. Lo lamento profundamente”, expresó con la voz quebrada.

Ante la confesión, el tribunal resolvió relevar de prueba, y las partes acordaron desistir de los testigos, pasando directamente a la instancia de alegatos.

El fiscal Barros solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, destacando la actitud sincera del imputado.



💔 El momento más conmovedor

Cuando todo parecía encaminarse al cierre, un hecho inesperado conmovió a todos los presentes. La madre de una de las víctimas se levantó de su asiento, se acercó al acusado y lo abrazó con fuerza.

Entre lágrimas, le dijo:

“Yo no soy quien para perdonarte. Hay un Dios al que aferrarse. Acepto tu pedido de disculpas. Aquí, en tu corazón, siempre estará ella. Recuérdala siempre.”

La escena generó un profundo silencio en la sala

Abogados, jueces, familiares y asistentes permanecieron en pie, algunos con lágrimas en los ojos. Fue un instante de humanidad pura, donde el dolor, la fe y el perdón se fundieron en un solo gesto.

Las palabras del acusado

Ya con el veredicto conocido, Matías Yair Herrera habló brevemente ante los micrófonos de Catamarca EnCana.

“Jamás imaginé este momento… ni que mi pedido de perdón fuera recibido así. Me guardaré ese abrazo para siempre”, dijo visiblemente emocionado.

El hecho que originó la causa

El trágico siniestro vial ocurrió el 14 de julio de 2019, sobre la Ruta Nacional N°157, en jurisdicción de San Antonio, departamento La Paz.

Herrera, al mando de un Volkswagen Gol, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Cobalt, provocando la muerte de Nora Beatriz García Carranza y Andrea Elizabeth Roldán Peralta, además de causar heridas graves a un menor.



Un cierre cargado de simbolismo

Más allá del fallo judicial, la jornada dejó una postal difícil de olvidar:

una madre abrazando al responsable del dolor más profundo de su vida.

En ese gesto, el perdón se impuso al rencor y el juicio se transformó, por unos segundos, en un encuentro de almas. Una lección de humanidad que permanecerá grabada en quienes fueron testigos de ese instante.

El emotivo video