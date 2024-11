Elisa Carrió le reclamó a Javier Milei por los derechos humanos de las mujeres

La exdiputada le envió una carta al presidente donde le reclamó por la igualdad de género a raíz del documento que presentarán en el G20 de Brasil: “Ni usted, ni su hermana, ni Santiago Caputo, ni el nuevo Canciller han leído alguna vez la Constitución Nacional”.

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica. Elisa Carrió, envió una fuerte carta a Javier Milei, donde le reclamó por la igualdad de género, a raíz del documento que ministras de Mujeres y de Igualdad presentarán en el G20 de Brasil y que la Argentina no firmó.

En el texto, Carrió expresó su “más absoluto rechazo y la más profunda preocupación por la decisión diplomática adoptada por Argentina de no suscribir la declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”.

“La decisión del Gobierno de desconocer la agenda mundial de las mujeres mediante la no suscripción de la declaración emanada del Grupo de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres en el marco en el marco del G20, viola los artículos 16, 75 incisos 22 y 23 y 41 de la Constitución Nacional”, agregó.

En ese contexto, disparó contra Milei al afirmar que sus “reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada”.

Además, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al asesor Santiago Caputo y el nuevo canciller, Gerardo Werthein. “Ni usted, ni su hermana, ni Santiago Caputo, ni el nuevo canciller han leído alguna vez la CN. Por eso le escribo la presente misiva, a título de intimación”, dijo.

El escrito completo

Manifiesto mi más absoluto rechazo a la decisión diplomática adoptada por la República Argentina de no suscribir la Declaración Sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres consensuada y firmada por todos los representantes de los países en el marco de las reuniones previas del G20.

Esa decisión del Gobierno de Milei viola alevosamente la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y desconoce por completo la Agenda Mundial de los Derechos Humanos de las Mujeres que promueve la adopción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos a las mujeres.

Sr. Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN aunque no le guste, porque así lo exige el Estado de Derecho. Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada, así lo demuestran. En el convencimiento que, ni Ud. ni su hermana ni Santiago Caputo, ni el nuevo Canciller han leído alguna vez la CN es que le escribí esta carta, a título de intimación.