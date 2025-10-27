Elías Suárez, el nuevo gobernador de Santiago del Estero: “Gracias al pueblo por respaldar este proyecto de unidad”

Ante una multitud que se reunió en la sede central del Frente Cívico, el gobernador electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, se dirigió a todos los comprovincianos, a quienes agradeció profundamente por el fuerte respaldo que recibió este domingo en las urnas, con más del 70% de los votos que representan el claro acompañamiento a un proyecto que seguirá transformando la provincia.

Suárez cerró con su discurso el encuentro donde estuvo acompañado por el senador electo Gerardo Zamora y su compañero de fórmula, el vicegobernador Carlos Silva Neder. Además de la senadora Claudia de Zamora y otros referentes de la principal fuerza política de la provincia que se impuso también en la disputa por los cargos nacionales.

Muchas gracias al pueblo de la provincia de Santiago del Estero por respaldar este proyecto de unidad de todos los santiagueños, y que lidera y conduce nuestro gobernador, el Dr. Gerardo Zamora”, dijo Suárez al iniciar su mensaje.

“Me siento muy honrado y muy comprometido con este mandato del pueblo. Sinceramente agradezco a todos los militantes del Frente Cívico que hoy custodiaron las urnas y el voto y la voluntad del pueblo de la provincia”, dijo al enviar un saludo muy especial “a todos ellos que durante toda la campaña han puesto todo su esfuerzo para consolidar este proyecto que crece y se desarrolla con nuestra provincia.

“Junto con todos los santiagueños –prosiguió- vamos a seguir construyendo una provincia para todos. A lo largo de esta campaña nos hemos comprometido a conducir una provincia que tiene que ser previsible, tiene que ser junto con todas las instituciones, porque debe ser participativa, y desde luego vamos a generar todo el proceso de producción que la provincia necesita, industrializando nuestra materia prima, pero también vamos a hacerlo cuidando a los sectores que necesitan de un Estado que sea eficiente. Esos sectores que hoy se ven muchas veces olvidados y abandonados por políticas que no tienen que ver con las que llevamos adelante en la provincia y de esos sectores nos vamos a ocupar, vamos a seguir estando a su lado”.

Dijo además que en esa agenda el federalismo ocupa un lugar importante, bajo el compromiso de “cuidar los intereses de la provincia en todo lugar y en cualquier oportunidad que así lo decidan”. “Vamos a responder a esos intereses que la historia le ha dado a nuestra provincia. Esta Madre de Ciudades que va a seguir creciendo con el esfuerzo de su gente”, afirmó.

Agregó el gobernador electo: “Vamos a escuchar a todos los sectores: a las universidades, a las instituciones civiles y sociales, a las cámaras empresariales y fundamentalmente a los trabajadores de Santiago del Estero. Vamos a estar a la par de todos ellos”.

“El compromiso de Gerardo también es el mío, porque junto con él somos militantes que hace muchos años venimos trabajando y tenemos un compromiso con esa militancia que hoy ha consolidado una verdadera oportunidad para que el Frente Cívico siga adelante, gestionando los intereses de la provincia”, finalizó.

Palabras de Zamora

En este marco, Zamora expresó su agradecimiento “a todos los que han confiado en la continuidad de este proyecto político provincial de unidad de los santiagueños” y a los militantes que han trabajado incansablemente.

Dijo: “Yo siempre desde la política voy a proponer el diálogo, el respeto, el amor, la solidaridad, y vamos a estar juntos siempre los santiagueños en algo fundamental: Cuando sea beneficio para los santiagueños, para una mejor calidad de vida, tenemos que estar juntos todos. Y cuando sea también por la defensa de los intereses de nuestra provincia y del federalismo, tenemos que estar juntos”.

“Mi compromiso también es con la patria, ojalá que al país le vaya bien, y nosotros siempre vamos a trabajar para construir el mismo diálogo que acabo de mencionar en la provincia”, agregó.

En ese marco, expresó: “Felicitaciones Elías, felicitaciones Carlos. Los tenemos que acompañar para que hagan el maravilloso gobierno que la capacidad de estos dos hombres seguramente va a concretar a partir del 10 de diciembre”.

Antes de finalizar, Zamora hizo un llamado a los comprovincianos.

“Tenemos que salir todos a trabajar por un Santiago solidario que construya su propio progreso con posibilidades para todos. Eso es el Frente Cívico por Santiago que acaba de triunfar con el 70% de los votos. Muchísimas gracias a los santiagueños”, concluyó.

Silva Neder

También Silva Neder destacó la victoria conseguida y la importancia de la unidad política y social promovida por Gerardo Zamora desde 2004. Subrayó que, a partir del 10 de diciembre, trabajará junto a Elías Suárez para continuar con la gestión provincial, enfocándose en un Santiago de desarrollo, progreso, inclusión y solidaridad.

“Nuestra experiencia y compromiso nos permitirá seguir construyendo este Santiago para todos”, afirmó Silva Neder, quien destacó la continuidad del proyecto político como una garantía para mantener la estabilidad y la planificación del desarrollo provincial en los próximos cuatro años.