Elecciones en la Ateca: Bruno Corzo denunció maniobras para “bajarlos” y Alejandra Reales dijo que la atacan por “ser mujer”

A horas de concretarse el vencimiento del plazo para la presentación de las listas de candidatos, comenzaron a darse los inconvenientes por algunas observaciones contra los integrantes de la Lista opositora Verde Magenta.

La ATECA deslindó responsabilidades y dijo que es la Junta Electoral el órgano exclusivo encargado de confeccionar el padrón, resolver impugnaciones, organizar y fiscalizar los comicios, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la institución.

Alejandra Reales, dijo esta mañana a Radio TV Valle Viejo que lamenta la circulación de “mensajes malintencionados”, advirtiendo que estas buscan confundir a la docencia y la sociedad con fines políticos y electorales.

Quedaron para la consideración y posible oficialización las listas “Celeste” “Violeta y Magenta” y “Verde”. Según lo informado por el órgano electoral, “dichas listas continúan el proceso debiendo ajustarse al cronograma electoral definitivo”. Recordemos que las elecciones se llevarán a cabo el 28 de Noviembre.