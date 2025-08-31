Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Elecciones en Corrientes: hoy siete fórmulas disputan la gobernación y se renuevan legisladores y autoridades municipales

Este domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para renovar sus autoridades provinciales y municipales. Se elegirá gobernador, vicegobernador, senadores, diputados provinciales e intendentes en distintos municipios.

En los comicios 2025 se los habitantes de la provincia vecina votarán a su próximo gobernador y vice, cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, quince diputados titulares y ocho suplentes.

Además, en varias localidades, entre ellas la capital provincial, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Mercedes, San Carlos, Virasoro, Colonia Liebig e Ituzaingó, los ciudadanos también deberán votar por intendente, viceintendente y concejales.

Corrientes resolvió realizar sus elecciones en una fecha separada de las nacionales previstas para el 26 de octubre, con el objetivo de simplificar la organización y evitar confusión entre los votantes.

Juan Pablo Valdés, el candidato oficialista para compartir por la gobernación de Corrientes.

Modalidad de votación

Se utilizará la boleta partidaria o “lista sábana”. Los electores podrán optar por la boleta completa de un partido o combinar tramos de distintas fuerzas. Los sufragios en blanco y nulos serán contabilizados conforme a la normativa provincial.

La fórmula que supere el 45% de los votos válidos, o alcance el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el segundo, resultará electa en primera vuelta. De lo contrario, se convocará a balotaje el 21 de septiembre.

Consulta del padrón

La Junta Electoral provincial habilitó un padrón en línea que permite a cada ciudadano conocer la escuela, mesa y número de orden. De esta forma, solo es necesario ingresar el DNI y el género, de acuerdo con lo que figura en el documento, lo que agilizará la jornada electoral.

Candidatos a gobernador

Siete fórmulas buscan suceder al actual mandatario Gustavo Valdés:

-Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard

-La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten

-Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza

-Partido Ahora: Carlos “Teke” Romero – Ana “Coty” Casaro Quiñones

-Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi – Martín Barrionuevo

-Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago

-Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano

Más allá de la definición de la gobernación, el resultado impactará en la correlación de fuerzas dentro del Poder Legislativo y en la administración de las comunas, con efectos sobre políticas clave como salud, educación, infraestructura y seguridad.

Doble cita electoral

De este modo, la vecina provincia protagonizará una doble instancia de votación con pocas semanas de diferencia: primero este domingo 31 de agosto para cargos provinciales y locales, y más tarde el 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso nacional.

La participación ciudadana será determinante en la construcción de la representación política para los próximos cuatro años.

  • Boca visita hoy domingo a Aldosivi por el Torneo Clausura

    Boca visita hoy domingo a Aldosivi por el Torneo Clausura

    El equipo de Miguel Ángel Russo llega con confianza tras sus dos victorias seguidas que lo colocaron en zona de clasificación. “La idea de Russo es realizar apenas un cambio respecto a la victoria 2-0 ante Banfield. La única modificación se debe a la baja de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II…

  • Elecciones en Corrientes: hoy siete fórmulas disputan la gobernación y se renuevan legisladores y autoridades municipales

    Elecciones en Corrientes: hoy siete fórmulas disputan la gobernación y se renuevan legisladores y autoridades municipales

    Este domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para renovar sus autoridades provinciales y municipales. Se elegirá gobernador, vicegobernador, senadores, diputados provinciales e intendentes en distintos municipios. En los comicios 2025 se los habitantes de la provincia vecina votarán a su próximo gobernador y vice, cinco senadores provinciales titulares…

  • Catamarca: ahora se pueden oír las voces olvidadas de El Toral (Video)

    Catamarca: ahora se pueden oír las voces olvidadas de El Toral (Video)

    El camino a El Tolar no sólo permitirá llegar con mayor facilidad a ese lugar del interior profundo de nuestra provincia, sino que nos regalará el placer de escuchar las historias guardadas en las gargantas de personas tan simples y especiales como doña Juana Zoila Ochoa. Ella es la mujer más Anciana de El Tolar,…

  • Catamarca: robó en una obra en construcción y lo detuvieron

    Catamarca: robó en una obra en construcción y lo detuvieron

    En la mañana de hoy, a las 11:40, una denuncia penal fue radicada por un hombre mayor de edad, quien manifestó que personas desconocidas habrían cometido un ilícito en una obra en construcción, ubicada en barrio Cooperativa de la Ciudad de Recreo, Dpto. La Paz. Efectivos de la Comisaría Departamental, junto al personal de calle de la Unidad…

  • Catamarca: siguen los operativos preventivos en Fray Mamerto Esquiú

    Catamarca: siguen los operativos preventivos en Fray Mamerto Esquiú

    Numerarios de la Comisaría de San Antonio, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, realizaron operativos de prevención, que consistieron en recorridos a pie y en unidades móviles, y tras inspeccionar un taller ubicado en esa localidad, con colaboración de sus pares de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, incautaron un rodado que contaba con…

  • Catamarca: fuerte granizada en Los Altos y principales daño en Monte y localidades del Departamento Santa Rosa (Video)

    Catamarca: fuerte granizada en Los Altos y principales daño en Monte y localidades del Departamento Santa Rosa (Video)

    Durante la tarde de este sábado, una intensa tormenta con granizo afectó a la zona de Los Altos, en el Departamento Santa Rosa (Catamarca), provocando preocupación entre los vecinos. Las precipitaciones fueron de gran magnitud, con caída de granizo que impactó en viviendas, vehículos y plantaciones. Las autoridades locales y vecinos trabajan para evaluar los…