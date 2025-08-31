Elecciones en Corrientes: hoy siete fórmulas disputan la gobernación y se renuevan legisladores y autoridades municipales

Este domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para renovar sus autoridades provinciales y municipales. Se elegirá gobernador, vicegobernador, senadores, diputados provinciales e intendentes en distintos municipios.
En los comicios 2025 se los habitantes de la provincia vecina votarán a su próximo gobernador y vice, cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, quince diputados titulares y ocho suplentes.
Además, en varias localidades, entre ellas la capital provincial, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Mercedes, San Carlos, Virasoro, Colonia Liebig e Ituzaingó, los ciudadanos también deberán votar por intendente, viceintendente y concejales.
Corrientes resolvió realizar sus elecciones en una fecha separada de las nacionales previstas para el 26 de octubre, con el objetivo de simplificar la organización y evitar confusión entre los votantes.
Modalidad de votación
Se utilizará la boleta partidaria o “lista sábana”. Los electores podrán optar por la boleta completa de un partido o combinar tramos de distintas fuerzas. Los sufragios en blanco y nulos serán contabilizados conforme a la normativa provincial.
La fórmula que supere el 45% de los votos válidos, o alcance el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el segundo, resultará electa en primera vuelta. De lo contrario, se convocará a balotaje el 21 de septiembre.
Consulta del padrón
La Junta Electoral provincial habilitó un padrón en línea que permite a cada ciudadano conocer la escuela, mesa y número de orden. De esta forma, solo es necesario ingresar el DNI y el género, de acuerdo con lo que figura en el documento, lo que agilizará la jornada electoral.
Candidatos a gobernador
Siete fórmulas buscan suceder al actual mandatario Gustavo Valdés:
-Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard
-La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten
-Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza
-Partido Ahora: Carlos “Teke” Romero – Ana “Coty” Casaro Quiñones
-Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi – Martín Barrionuevo
-Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago
-Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano
Más allá de la definición de la gobernación, el resultado impactará en la correlación de fuerzas dentro del Poder Legislativo y en la administración de las comunas, con efectos sobre políticas clave como salud, educación, infraestructura y seguridad.
Doble cita electoral
De este modo, la vecina provincia protagonizará una doble instancia de votación con pocas semanas de diferencia: primero este domingo 31 de agosto para cargos provinciales y locales, y más tarde el 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso nacional.
La participación ciudadana será determinante en la construcción de la representación política para los próximos cuatro años.