Elecciones en Corrientes: hoy siete fórmulas disputan la gobernación y se renuevan legisladores y autoridades municipales

Este domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para renovar sus autoridades provinciales y municipales. Se elegirá gobernador, vicegobernador, senadores, diputados provinciales e intendentes en distintos municipios.

En los comicios 2025 se los habitantes de la provincia vecina votarán a su próximo gobernador y vice, cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, quince diputados titulares y ocho suplentes.

Además, en varias localidades, entre ellas la capital provincial, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Mercedes, San Carlos, Virasoro, Colonia Liebig e Ituzaingó, los ciudadanos también deberán votar por intendente, viceintendente y concejales.

Corrientes resolvió realizar sus elecciones en una fecha separada de las nacionales previstas para el 26 de octubre, con el objetivo de simplificar la organización y evitar confusión entre los votantes.

Juan Pablo Valdés, el candidato oficialista para compartir por la gobernación de Corrientes.

Modalidad de votación

Se utilizará la boleta partidaria o “lista sábana”. Los electores podrán optar por la boleta completa de un partido o combinar tramos de distintas fuerzas. Los sufragios en blanco y nulos serán contabilizados conforme a la normativa provincial.

La fórmula que supere el 45% de los votos válidos, o alcance el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el segundo, resultará electa en primera vuelta. De lo contrario, se convocará a balotaje el 21 de septiembre.

Consulta del padrón

La Junta Electoral provincial habilitó un padrón en línea que permite a cada ciudadano conocer la escuela, mesa y número de orden. De esta forma, solo es necesario ingresar el DNI y el género, de acuerdo con lo que figura en el documento, lo que agilizará la jornada electoral.

Candidatos a gobernador

Siete fórmulas buscan suceder al actual mandatario Gustavo Valdés:

-Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard

-La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten

-Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza

-Partido Ahora: Carlos “Teke” Romero – Ana “Coty” Casaro Quiñones

-Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi – Martín Barrionuevo

-Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago

-Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano

Más allá de la definición de la gobernación, el resultado impactará en la correlación de fuerzas dentro del Poder Legislativo y en la administración de las comunas, con efectos sobre políticas clave como salud, educación, infraestructura y seguridad.

Doble cita electoral

De este modo, la vecina provincia protagonizará una doble instancia de votación con pocas semanas de diferencia: primero este domingo 31 de agosto para cargos provinciales y locales, y más tarde el 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso nacional.

La participación ciudadana será determinante en la construcción de la representación política para los próximos cuatro años.