Elecciones en Catamarca: hubo un 66% de participación

La provincia se encamina a un nuevo resultado favorable para Fuerza Patria en la ciudad Capital y La Libertad Avanza se posiciona como segunda fuerza en casi todos los departamentos. Se espera que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estén disponibles desde las 21.

Primero datos extraoficiales en mesas testigo indican:

Ciudad Capital (boca de urna):

Diputados nacionales: Fuerza Patria cerca del 50%

La Libertad Avanza: segunda fuerza con alrededor del 24% al 27%

Voto blanco: en ascenso, superando en algunos circuitos el 10%

Diputados provinciales (Capital):

Fuerza Patria: 46,9%

La Libertad Avanza: 24,9%

Concejales Capital:

La Libertad Avanza: 47%

Fuerza Patria: 45%

Blancos: 10,3%

Algunos números según las mesas (boca de urna)

Mesa 313- Circuito 7- Capital

Fuerza Patria: 59

Alianza La Libertad Avanza 71

Somos provincias Unidas: 5

Votos blancos: 4

La Guardia – Mesa 679 (Diputados Nacionales):

Diputados nacionales: Fuerza Patria 121 votos; La Libertad Avanza 17.

Mesa 715 (Escuela 172):

Fuerza Patria 71; La Libertad Avanza 64.

Piedra Blanca – Mesa 1010:

Empate técnico entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, ambos con 65 votos.

Fiambalá – Mesa 1201:

Fuerza Patria 50; La Libertad Avanza 40.

El Quimilo – Mesa 659 (Senador La Paz):

Fuerza Patria (Luis Polti) 72; La Libertad Avanza (Javier Castillo) 15.

El Quimilo – Mesa 678 (Senador La Paz): Fuerza Patria: Polti: 130; LLA: Javier Castillo: 14

Escuela 197 – Mesa 726 (Diputados Nacionales en La Paz):

Fuerza Patria 112; La Libertad Avanza 48.

Mesa 777- Guayamba- El Alto: Fuerza Patria 87; Alianza La Libertad Avanza: 43; Somos Provincias Unidas: 8; Votos en blanco: 6

Las Juntas (Nacional): F.P: 360; LLA:108

Mesa Pozo El Mistol: F.P: 68; LLA: 52; Somos Provincias Unidas: 13

Mesa 961- Sumalao: Fuerza Patria: 30; LLA:8; Somos Provincias: 8

Santa Maria: Diputados Nacionales: Fuerza Patria 2495; LLA 2398

El Rodeo: Elecciones legislativas: F.P ganó en las 7 mesas. (Nacionales): F.P: 676; LLA 328.

Los primeros datos muestran que Fuerza Patria retiene el voto en los departamentos del interior, mientras que La Libertad Avanza pelea voto a voto en algunos circuitos clave, particularmente en concejalías y diputaciones provinciales.

Clima político y expectativas

La elección se desarrolló en un contexto de polarización ascendente entre el histórico poder del peronismo catamarqueño y el avance de La Libertad Avanza, que busca consolidarse como segunda fuerza provincial. La CNE prevé publicar los primeros resultados oficiales a partir de las 21.



