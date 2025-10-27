Elecciones en Catamarca: estos son los resultados actualizados minuto a minuto

RESULTADOS DE FIAMBALÀ
Categoría Concejales
- Jesús Olmedo (Provincias Unidas – UCR) 1605 votos.
- Pablo Núñez (Fuerza Patria) – 1578 votos.
- Bernardo Quintar (Primero Catamarca) 1080 votos
PAMELA LÓPEZ FUE ELECTA SENADORA DE TINOGASTA POR FUERZA PATRIA
GONZALO ORMACHEA SE CONSAGRA COMO SENADOR ELECTO POR EL DEPARTAMENTO CAPAYÁN
MARIA ELENA LAGORIA FUE ELECTA SENADORA DE SANTA MARÍA
AUGUSTO OJEDA FUE REELECTO COMO SENADOR DEL DEPARTAMENTO EL ALTO
ELIANA MARISOL SORIANO ES LA NUEVA SENADORA DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
CARLOS LUNA FUE REELECTO INTENDENTE EN MUTQUIN, DEPARTAMENTO POMÁN
RAÚL BAROT FUE REELECTO INTENDENTE DE LOS ALTOS
BELÉN MENECIER ES LA NUEVA SENADORA DE PACLÍN
RODOLFO SANTILLAN NUEVO SENADOR DEL DEPARTAMENTO ANCASTI
LUIS POLTI DE FUERZA PATRIA FUE ELEGIDO COMO SENADOR POR EL DEPARTAMENTO LA PAZ
FUERZA PATRIA SE IMPONE EN LOS TRES DISTRITOS DE FRAY MAMERTO ESQUIU
