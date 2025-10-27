Radio TV Valle Viejo
Elecciones en Catamarca: estos son los resultados actualizados minuto a minuto

RESULTADOS DE FIAMBALÀ
Categoría Concejales

  • Jesús Olmedo (Provincias Unidas – UCR) 1605 votos.
  • Pablo Núñez (Fuerza Patria) – 1578 votos.
  • Bernardo Quintar (Primero Catamarca) 1080 votos

PAMELA LÓPEZ FUE ELECTA SENADORA DE TINOGASTA POR FUERZA PATRIA

GONZALO ORMACHEA SE CONSAGRA COMO SENADOR ELECTO POR EL DEPARTAMENTO CAPAYÁN

MARIA ELENA LAGORIA FUE ELECTA SENADORA DE SANTA MARÍA

AUGUSTO OJEDA FUE REELECTO COMO SENADOR DEL DEPARTAMENTO EL ALTO

ELIANA MARISOL SORIANO ES LA NUEVA SENADORA DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA

CARLOS LUNA FUE REELECTO INTENDENTE EN MUTQUIN, DEPARTAMENTO POMÁN

RAÚL BAROT FUE REELECTO INTENDENTE DE LOS ALTOS

BELÉN MENECIER ES LA NUEVA SENADORA DE PACLÍN

RODOLFO SANTILLAN NUEVO SENADOR DEL DEPARTAMENTO ANCASTI

LUIS POLTI DE FUERZA PATRIA FUE ELEGIDO COMO SENADOR POR EL DEPARTAMENTO LA PAZ

FUERZA PATRIA SE IMPONE EN LOS TRES DISTRITOS DE FRAY MAMERTO ESQUIU

Información en Desarrollo Permanente…

