Elecciones: de cuánto es la multa por comprar alcohol durante la veda electoral

Uno de los puntos que siempre se repiten en cada comicio, como lo son las elecciones del domingo 26 de octubre, es la famosa veda electoral, que contempla varias prohibiciones.

Una de las más populares es la prohibición de comprar y vender alcohol después de las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo. Si bien, se sabe que toda persona que venda alcohol tiene una sanción definida, la pregunta es qué pasa con aquellos que compran durante la veda.

¿Hay multa por comprar alcohol durante la veda electoral?

Es muy común que grupos de amigos se reúnan el sábado previo a las elecciones. Si bien, durante la veda electoral, los comercios no pueden vender alcohol, siempre pasa que algunas personas logran conseguir en negocios amigos. ¿Pero qué pasa si alguien es encontrado comprando alcohol?

En ese sentido, la ley es muy clara y se centra en los vendedores y no en los compradores. En el caso de los comercios, la venta de alcohol durante la veda electoral puede ser sancionada con hasta seis meses de prisión.

En tanto, en el caso de los compradores, no hay una sanción prevista para aquellas personas que consigan comprar bebidas alcohólicas durante la veda electoral.

No obstante, en caso de que el alcohol sea ingerido en la vía pública, los ciudadanos se arriesgan a ser sancionados a través de leyes municipales o códigos contravencionales que castigan con multas o penas de prisión.

Cuándo comienza y termina la veda electoral en las elecciones 2025

Según lo dispuesto por la Justicia Nacional Electoral, los horarios de la veda electoral por las elecciones del domingo 26 de octubre son las siguientes:

-La prohibición de venta comienza el sábado a las 20.

-La prohibición termina el domingo a las 21.

Esto no significa que no se pueda vender y comprar alcohol antes de la veda o después de esta. De hecho, los comercios pueden vender libremente hasta las 19.59 del sábado sin ningún tipo de problema.

