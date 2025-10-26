Radio TV Valle Viejo
Elecciones 2025: ¿Quiénes están obligados a votar y quiénes no tienen multa si faltan?

Este domingo 26 de octubre, todos los electores argentinos que tengan 16 años o más a la fecha de la elección tienen el derecho y el deber cívico de votar. Sin embargo, según supo Noticias Argentinas, existen algunas aclaraciones importantes sobre la obligatoriedad:

  • Voto obligatorio (con sanción): Es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años.
  • Voto optativo (sin sanción): Los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 años tienen el derecho de votar, pero si deciden no hacerlo, no recibirán ninguna multa ni serán incluidos en el Registro de Infractores.

¿Quiénes más están exentos de votar?

  • Jueces y auxiliares afectados a los comicios.
  • Quienes estén a más de 500 km del lugar de votación (deben justificarlo).
  • Personal de servicios públicos de guardia (con certificación del empleador).
  • Personas con problemas de salud (deben presentar certificado médico).

Aclaración: Los extranjeros residentes no pueden votar en elecciones nacionales (Congreso), y las personas privadas de libertad con prisión preventiva sí tienen derecho a votar si están incluidas en el registro especial.

