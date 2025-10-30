Elecciones 2025: el mapa de los municipios de Catamarca muestra los bastiones más fuertes del oficialismo

El escrutinio definitivo que realiza la Justicia Electoral de los comicios legislativos del pasado domingo, permite definir los lugares donde el predominio del oficialismo fue apabullante, como en la jurisdicción de Aconquija, donde Fuerza Patria ganó con el 79,60% de los votos mientras que muy por debajo aparece La Libertad Avanza con el 17, 74%

En Recreo, Fuerza Patria obtuvo el 64,92% y LLA el 27, 81%.

En Los Altos, dónde se eligió intendente, Fuerza Patria cosechó el 55,33% de los guarismos seguido por Unidos por Santa Rosa con 32,90%.

En Paclín, Fuerza Patria logró el 57,10% y Provincias Unidas el 12,52%.

En Saujil, Fuerza Patria consiguió el 55,68% de los guarismos y Provincias Unidas el 30, 55%.