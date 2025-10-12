Radio TV Valle Viejo
Elecciones 2025: Dylan Páez es el candidato más joven de La Rioja, tiene 18 y aún cursa el secundario

Con solo 18 años y mientras cursa su último año en el Centro Polivalente de Arte, Dylan Páez se convirtió en el candidato más joven de las elecciones provinciales 2025 en La Rioja. Representa al espacio político Caminando Unidos con Fe, Amor y Esperanza (CUFAE), que competirá el 26 de octubre, y ocupa el segundo lugar en la lista encabezada por Mauricio De la Fuente. El estatus como el postulante más joven fue confirmado tras el cierre definitivo de listas, superando al hasta entonces considerado el más joven, Sebastián Gómez Chumbita.

“Estoy muy feliz porque CUFAE me dio un lugar real, donde se valora el esfuerzo, la creatividad y la transparencia. Son valores que me representan y que quiero llevar adelante”.

Aunque no tiene antecedente de militancia partidaria, Dylan vio en CUFAE un espacio en el que su voz podía tener eco: “Nunca milité antes, pero encontré un lugar donde se escucha a la gente y se trabaja con compromiso.”

Entre sus propuestas más fuertes está la creación de espacios culturales para jóvenes artistas, con la idea de que puedan exponer su talento en música, danza, arte visual: “Muchos chicos tienen talento, pero no tienen dónde mostrarlo. Me gustaría generar oportunidades para ellos, porque eso también es una forma de crecer y estar bien.”

Sobre el nuevo sistema electoral, Dylan destacó la importancia de la Boleta Única: “Me parece muy positivo que la gente pueda elegir mejor, con transparencia y sin confusiones. Es algo nuevo, pero por eso mismo es importante capacitarse para no cometer errores.”

Valoró las capacitaciones previas que se han organizado en distintos puntos de La Rioja y alentó a que los jóvenes participen activamente: “Si estamos bien informados, podemos ejercer nuestro derecho con responsabilidad.”

Respecto de su opinión sobre el Gobierno Nacional, decidió mantener una postura prudente y prefirió no emitir una opinión directa: “No me interesa tanto opinar sobre gobiernos, sino accionar. Creo en una política que escuche, que sea transparente y que trabaje de verdad por la gente.”

Con madurez y convicción, Dylan concluye: “Quiero representar a todos, pero sobre todo a los jóvenes. Necesitamos que se nos escuche y se nos dé lugar, porque también tenemos ideas y queremos construir esperanza.”

Perfil rápido:

  • Edad: 18 años
  • Vive en: Capital (La Rioja)
  • Formación: Último año de secundaria, Centro Polivalente de Arte
  • Espacio político / Lista: Caminando Unidos con Fe, Amor y Esperanza (CUFAE)
  • Posición en la lista: Segundo lugar, detrás de Mauricio De la Fuente
  • Propuestas clave: espacios culturales juveniles, capacitaciones en Boleta Única, participación de jóvenes en política.
