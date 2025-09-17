Elecciones 2025: cómo funciona el chatbot oficial que responde dudas sobre el voto

A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que estrenarán la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, la Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó un nuevo sistema de asistencia virtual. Se trata de “Vot-A”, un chatbot que funciona a través de WhatsApp y responde preguntas frecuentes sobre el proceso electoral.

Qué consultas resuelve

El bot fue diseñado para guiar a los electores en los primeros comicios nacionales con Boleta Única de Papel. Entre los temas que aborda se incluyen:

• Cómo se utiliza la BUP.

• Lugar de votación.

• Información electoral general.

• Funciones de las autoridades de mesa.

• Procedimiento de voto en el exterior.

• Justificación de la no emisión del voto.

• Canales para denuncias electorales.

El objetivo, según explicaron desde la CNE, es “acercar información clara y rápida para que los ciudadanos puedan participar del proceso con tranquilidad y seguridad”.

Cómo acceder al chatbot

Para utilizar el servicio, se debe agendar en el teléfono el número +54 911 2455-4444 e iniciar la conversación con la palabra “Hola”. A partir de allí, el asistente se presenta y despliega un menú con las categorías disponibles.

Cada vez que el usuario selecciona una opción, recibe una respuesta automática con la información correspondiente, redactada de forma resumida para facilitar la comprensión.

Historial de consultas y navegación

El sistema guarda el historial de conversaciones, de modo que cualquier usuario puede volver a revisar datos ya consultados. Además, al final de cada interacción se ofrecen dos opciones: continuar con otras consultas o “cerrar sesión”.

Si se elige continuar, el chatbot vuelve a mostrar la lista de categorías; en cambio, al cerrar sesión se despide y concluye la conversación.

Con esta herramienta, la Cámara Nacional Electoral busca acompañar a la ciudadanía en un proceso inédito, dado que será la primera vez que los argentinos voten con Boleta Única de Papel en una elección nacional.

De esta manera, la tecnología se convierte en un aliado para garantizar información accesible, confiable y disponible las 24 horas, en un contexto en el que el voto será central para renovar el Congreso de la Nación.