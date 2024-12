El voraz incendio en la planta de tratamiento de residuos, llenó de sospechas las redes sociales en Catamarca

Cientos de usuarios comentaron las publicaciones de los medios en sus páginas de redes, abriendo suspicacias sobre el origen del fuego, cuando está en primeras planas el escándalo por contaminación que se originó en Andalgalá, involucrando luego a la Capital de Catamarca por el tratamiento de residuos patógenos y mineros.

Esta tarde, en la planta ubicada en El Pantanillo, se desató el siniestro incontrolable por el fuerte viento que dificultaba la extinción de las llamas.

En el lugar, se hicieron presentes Bomberos Voluntarios Halcones de Fuego y de la Policía y la Brigada de Incendios Forestales.

Los comentarios de usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, poniendo en duda las causas que pudieron haber provocado el incendio.

A continuación, algunos de los comentarios:

Francisco Cárdenas

Que casualidad no?

Juan Pablo a Francisco Cárdenas olvídate

Fernando Olaz

Muuejejejejeejjjjajajajajajajajajajajajaj

Si uds no saben de casualidades ni opinen

Ramón Edgardo Vega

Le prendieron listo!! silucionado, ha! debe ser hermoso aspirar ese humo una higiene.

Que impunidad por favor…

Hector Diaz

Borrando pruebas señores, con lo que se desato sobre los residuos en el interior más que obvio que aquí la están haciendo desaparecer!!!

Rodriguez Gladys

Nooo, que casual el incendio, justo cuando se inician las pericias ? Muy oportuno !!!

Oscardaniel Diaz

Borrando Huellas

Marcelo Tapia

Casualidades!!!! Justo q se investiga el tema DESECHOS… el fuego no deja pruebas



Luis Gonzalez

Causalidad o casualidad?? mamita querida..no les importa nada en serioo..no les calienta nada..

Diego Dante Ferrofino

No es la planta que estaban investigando? Mmm raro no

Juan Garciiaa

Borrando las pruebas son de manualllllll

Pablo Cristian Redruello

Sucedió la magia …gracias a fuegolandia..Jajajajajaja

Elizabeth Mercado

Uhhh, algo huele mal aquí y no es precisamente el humo del incendio!!!JALILANDIA!!!

Anita Rearte

Que paso ?? Borrando pruebas ?? Payasos dejen de mentir a la gente. Ya fueron muy lejos con este tema . Catamarca es hora de despertar

José Orlando Herrera

Serán los patógenos? El humo muy fuerte

Rolando Jesus Gozalvez

Taparon la muerte de un funcionario no van a tapar esito,un juguete para Jalil jjajaaja peor que los Saadi de los 90 papá

Angela Quinteros

Fue una falla técnica guiño guiño

Nancy Rojas

Borrando evidencias jjjjjjj

Sergio Nieto

El fuego destruye todo hasta las pruebas enterradas!! Que siga la joda de los residuos alguien tiene cola de paja en esta historia

Gimena Flores

Che me parece que vamos camino a ser Formosa. Demasiada alevosía en todos los actos de corrupción y demás ilícitos afines al gobierno.

Mario Visñovezky

Que raro no , que oportuno no , son impresentables , sigan votando ladrones , corruptos , farsantes , total desaparecen todo , cómo sea , queman todo o pasa como se llamaba el ministro fallecido hace casualmente 2 años , según los funcionarios del estado había fallecido de muerte natural , obviamente no fue así , alguien sabe que paso con el fiscal , el médico que firmó el acta y con todos los que supuestamente investigaron , creo que la respuesta lo sabemos absolutamente todos

Sergio Gabriel Arias

muchas coincidencia,no habrán tirado residuos patógenos y fuego papá.

Roly Rojas

Esos son los Residuos Patógenos del Ministro Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de Catamarca Niederle … Catamarca Gobierno Raúl Jalil Vecinos Unidos Catamarca … todos las partes humanas desechadas por el Sanatorio Junín Catamarca Sanatorio Pasteur

Silvia Sosa

Están kemando todos los patógenos k tiraron hay k darse cuenta todos presos delincuentes