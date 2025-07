El violador Alperovich de fiesta en Puerto Madero: volvió Marianela Mirra y exhibe en las redes la gran vida que se dan juntos en la “prisión”

Marianela Mirra se reconcilió con el violador José Alperovich y se mudó al lujoso departamento de Puerto Madero para acompañarlo en su prisión domiciliaria.

Marianela en los últimos días intensificó la publicación de imágenes desde el lujoso departamento de la familia Alperovich.

En una historia que subió este lunes, se puede ver a Marianela cocinando en un balcón con un ahumador, muy relajada. Lo que llamó la atención no fue el menú, sino el fondo urbano que aparece en el video: un edificio que los usuarios más atentos no tardaron en identificar como parte del complejo Zencity de Puerto Madero, donde el ex gobernador José Alperovich cumple arresto domiciliario tras la condena por abuso sexual contra su sobrina.

Luego Marianela fue añadiendo más imágenes de la lujosa vida junto a Alperovich, que cumple una condena de 16 años de prisión por violar a su sobrina.

Poco tiempo antes que Alperovich accediera al beneficio de la prisión domiciliaria, Mirra había blanqueado su romance con el ex mandatario tucumano, aunque al tiempo, también a través de las redes sociales, había admitido que se habían separado.

Las redes sociales hicieron el resto: comparaciones en Google Maps, capturas de pantalla y análisis arquitectónicos dieron pie a la información sobre su presencia en Puerto Madero junto al violador.

Este viernes, en tanto, Marianela pidió información sobre canchas de paddle en Puerto Madero.

Fuente: Contexto Tucumán