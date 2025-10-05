El viento zonda provocó  caída de postes en La rioja

El fenómeno fue durante la noche de este sábado, donde un intenso viento zonda provocó la caída de varios postes de madera con cableado eléctrico sobre la Avenida San Buenaventura, en los barrios San Pablo y Villa Regina, de la localidad de Vichigasta, Departamento Chilecito.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue constatado alrededor de las 21:25, cuando personal de la Comisaría de Distrito Vichigasta realizaba recorridos de prevención por las condiciones climáticas adversas.

Los efectivos advirtieron que los postes habían quedado ladeados hacia el centro de la calzada, representando un riesgo para peatones y automovilistas, por lo que se procedió a interrumpir la circulación vehicular en la zona hasta que las cuadrillas de servicios pudieran realizar las tareas correspondientes.

No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.