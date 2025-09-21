El viento zonda propagó un voraz incendio que afectó viñedos y vivienda en Fiambalá

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

Fiambalá vivió este sábado una jornada marcada por el miedo, la desesperación y la solidaridad. Pasada la hora 13, un incendio de gran magnitud se desató en el barrio Barranco, muy cerca del barrio 30 Viviendas, y en cuestión de minutos el fuego —alimentado por las intensas ráfagas del viento Zonda— se convirtió en una verdadera pesadilla para los vecinos.

Las llamas avanzaron con una fuerza incontrolable, alcanzando un reconocido viñedo de la familia Vázquez, mientras que parte del fuego cayó sobre la ramada de un domicilio cercano de la familia Rasjido, provocando enormes daños materiales y afectando también algunos animales domésticos, lo que generó escenas de profundo dolor e impotencia en quienes presenciaban ese triste momento.

La cercanía con el barrio 30 Viviendas generó alarma generalizada, y rápidamente decenas de vecinos salieron de sus hogares para sumarse al desesperado intento de frenar el avance del fuego, colaborando codo a codo con el cuerpo de Bomberos Voluntarios, que llegó al lugar a los pocos minutos. La asistencia de camiones cisterna permitió abastecer a los equipos que luchaban sin descanso, mientras el fuego devoraba todo a su paso.

La batalla contra las llamas se extendió hasta pasadas las 19:00, cuando aún persistían brasas que, azuzadas por el viento, volvían a encenderse una y otra vez, obligando a redoblar esfuerzos para evitar que el desastre cobrara aún mayores dimensiones.

La consternación se apoderó de Fiambalá al conocerse que las familias afectadas son muy queridas en la comunidad, reconocidas por su humildad, arduo trabajo y solidaridad, lo que convirtió al siniestro en un golpe emocional que caló hondo en los corazones de vecinos y allegados.

Bomberos Voluntarios y efectivos policiales mantienen un riguroso perímetro de seguridad mientras investigan las causas del incendio, sin descartar que el origen pudiera estar vinculado a una negligencia.

Frente a este lamentable episodio —uno más en una larga lista de tragedias vinculadas al viento Zonda—, Bomberos y Defensa Civil Municipal a través de Multimedios Abaucán renovaron el pedido de concientización a la población: no prender fuego ni realizar quemas de basura cuando hay alerta de viento, ya que el fenómeno natural puede transformar una chispa en un infierno en apenas minutos, como quedó dolorosamente demostrado este sábado en Fiambalá.

La comunidad, aún sacudida por el drama, volvió a mostrar su cara más solidaria, acompañando a las familias que tuvieron pérdidas materiales de importancia y esperando que nunca más se repita una tragedia que pudo evitarse. Afortunadamente no hay personas afectadas en su salud e integridad física.