Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

La empresa CB Consultora Opinión Pública publicó el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de septiembre 2025.
Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien lidera con un 61,2% de imagen positiva, seguido por Gustavo Valdés (Corrientes) con un 60,9%, y en tercer lugar Ignacio Torres (Chubut) con un 59,1%.

Los gobernadores peor calificados del mes de septiembre de 2025 son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 44,4% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quintela (La Rioja) con un 45,6%, y luego Rolando Figueroa (Neuquén) con un 47,5%.

El gobernador que más creció en el mes de septiembre de 2025 en comparación con la medición anterior fue Axel Kicillof, de Prov. de Buenos Aires, quien registró un incremento de +2.9% en su imagen positiva. Por el contrario, el gobernador que más cayó fue Rolando Figueroa, de Neuquén, con una disminución de -3.4% en su aprobación.

Ranking: Passalacqua y Stelatto, entre los mandatarios mejores valorados, según Consultora imagen-2

Por otra parte, los tres intendentes mejor valorados del mes de septiembre de 2025 por sus vecinos son: en primer lugar, Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 62,0% de imagen positiva, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) con un 60,4%, y en tercer lugar Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) con un 60,2% de aprobación.

Los intendentes peor calificados del mes de septiembre de 2025 son: en último lugar, Pablo Grasso (Río Gallegos) con un 36,4% de imagen positiva, seguido por Emiliano Durand (Salta Capital) con un 37,1%, y luego Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) con un 37,6% de aprobación.

  • El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

    El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

    La empresa CB Consultora Opinión Pública publicó el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de septiembre 2025.Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien lidera con un 61,2% de imagen positiva, seguido por Gustavo Valdés (Corrientes) con un 60,9%, y en tercer lugar Ignacio Torres (Chubut) con…

  • La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

    La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

    La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, informa a la comunidad que, luego de analizar las estadísticas sobre los delitos informáticos, surgió como dato relevante una nueva modalidad delictiva de ciber-estafas. En esta ocasión, desconocidos simulan ser de una entidad bancaria, enviando mensajes fraudulentos informando sobre la…

  • El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

    El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

    El Gobierno de Catamarca dio un paso más en su política habitacional al entregar 120 viviendas en el Loteo Marcolli, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Bicentenario. El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia,…

  • La información oficial de la Policía de Catamarca sobre recuperación de varias notebook sustraídas de el Colegio Nacional

    La información oficial de la Policía de Catamarca sobre recuperación de varias notebook sustraídas de el Colegio Nacional

    Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 1, en la que una mujer mayor de edad manifestó que desconocidos habrían ingresado al interior de un establecimiento escolar ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Chacabuco, y perpetraron un ilícito, personal de la División Investigaciones de la Policía…

  • Catamarca: por trabajos en banquina, transitar con precaución por RN 38, entre El Portezuelo y La Merced

    Catamarca: por trabajos en banquina, transitar con precaución por RN 38, entre El Portezuelo y La Merced

    Vialidad Nacional informa que se debe transitar con precaución por Ruta Nacional 38, entre el acceso a El Portezuelo y La Merced, tramo en el que personal y equipos viales trabajan en la conformación de banquinas. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad habitual y respetar las señales preventivas de obra.

  • Charla sobre Masonería en Catamarca

    Charla sobre Masonería en Catamarca

    El próximo jueves 11 de septiembre, se realizará una charla denominada “Masonería en Catamarca : masones y políticos del Siglo XIX”, en una edición especial del Ciclo. “Café con aroma a Ciencia”que ya va por su tercer año y promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. La propuesta, que tendrá lugar…