El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: “No, corazón, no”

Salió a la luz un nuevo video del violento episodio que se vive en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de la localidad de La Paz, en Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó a un aula, disparó al menos tres veces y se encuentra atrincherada. En las imágenes se refleja el tenso momento entre un policia, que recorrre el interior del instituto, y la estudiante, a la que intenta persuadir que cese con su accionar. “No, corazón, no”, se lo escucha expresar al efectivo.

En los primeros segundos del material audiovisual, filmado por un obrero que se encontraba haciendo trabajos en otro sector de la escuela, se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven “dejala un minuto en el piso, así podemos hablar”, acto seguido se escucha un disparo en medio de varios gritos.

Según medios locales de la provincia, la alumna permanece atrincherada en el colegio, un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) partió de la Base Cóndor hacia La Paz.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, no se registraron heridos por el momento. Las primeras informaciones indican que la adolescente sería hija de un policía de San Luis.

En el lugar se estableció un gran operativo y los alumnos fueron evacuados. En diálogo con C5N, el periodista Ignacio Tula: “Sigue negociando personal de grupo GRIS, para tratar de que se entregue, que entregue el arma reglamentaria que en principio habría sustraído a su padre, quien se desempeñaría en las fuerzas policiales en la provincia de San Luis”.

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: “Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.