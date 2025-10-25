Radio TV Valle Viejo
El temporal en Catamarca trajo tormenta eléctrica, viento, lluvia y granizo en varios sectores de la provincia


Se cumple el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en Catamarca con precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

Entre las zonas más afectadas se encuentran a San Fernando del Valle, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán y Ambato, pero además el Este provincial, donde el Departamento Santa Rosa está siendo afectado.

En vecinas provincias como La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero el temporal produjo destrozos en viviendas, caída de árboles y otros daños.

Los fuertes vientos que se abatieron en Fiambalá causaron distintos inconvenientes, derribando postes y dejando sin energía eléctrica a la ciudad.

Información en Actualización Permanente…

