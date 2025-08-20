El Sur de la Capital de Catamarca, sin agua potable hasta esta tarde

Aguas de Catamarca informó que se encuentra realizando tareas de reparación de un caño de PVC Ø315, debido a una rotura de brida detectada en avenida Amatista esquina avenida Los Minerales.

Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde de este miércoles en los siguientes barrios y sectores:

Zona Sur:

La Tablada, 100 Viviendas, 120 Viviendas, 17 Viviendas, Calera del Sauce, 24 Viviendas, 50 Viviendas, San Antonio Sur, 80 Viviendas, Almirante Brown, Bancario, Jesús de Nazareth, Luis Franco, San Antonio Sur y Santa Marta.

Zona (Cisterna Mil Viviendas – Pozo 38):

21 de Noviembre, Inti Huasi, Libertador II, Los Troncos, Loteo Fernández, Loteo Micheloud y San Jorge.

La empresa aconseja a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.