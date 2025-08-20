Radio TV Valle Viejo
El Sur de la Capital de Catamarca, sin agua potable hasta esta tarde

Aguas de Catamarca informó que se encuentra realizando tareas de reparación de un caño de PVC Ø315, debido a una rotura de brida detectada en avenida Amatista esquina avenida Los Minerales.

Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde de este miércoles en los siguientes barrios y sectores:

📌Zona Sur:

La Tablada, 100 Viviendas, 120 Viviendas, 17 Viviendas, Calera del Sauce, 24 Viviendas, 50 Viviendas, San Antonio Sur, 80 Viviendas, Almirante Brown, Bancario, Jesús de Nazareth, Luis Franco, San Antonio Sur y Santa Marta.

📌Zona (Cisterna Mil Viviendas – Pozo 38):

21 de Noviembre, Inti Huasi, Libertador II, Los Troncos, Loteo Fernández, Loteo Micheloud y San Jorge.

La empresa aconseja a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.