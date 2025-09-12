El sugestivo mensaje de Villarruel por la condena a Jair Bolsonaro

La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció hoy sobre condena al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro con un sugestivo mensaje en su cuenta oficial de X.

“Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió Villarruel.

El enigmático mensaje encajaría con la reciente condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el proceso penal relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva.

Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue condenado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula, actualmente en el poder.