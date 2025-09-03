El Sindicato de Luz y Fuerza en Catamarca contará con un predio deportivo renovado

Parte del equipo perteneciente a la Secretaría de Estado de Gabinete del Gobierno provincial realizó, días atrás, una visita a las obras de remodelación y ampliación integral del complejo deportivo que posee el Sindicato de Luz y Fuerza de Catamarca, que posee como posible fecha de inauguración el próximo 23 de septiembre.

Los trabajos se encuadran dentro del Plan de infraestructura deportiva que se lleva a cabo en toda la provincia y que cuenta a este momento con un total de ocho clubes ya inaugurados, con un importante mejoramiento en la infraestructura de sus instituciones, que brindan un servicio social y de recreación a la comunidad catamarqueña.

En este caso particular, en el predio deportivo del sindicato las obras que se llevan a cabo se centran en la construcción de un playón deportivo cerrado, con una superficie de 800 metros cuadrados para la práctica de múltiples disciplinas básquet, futbol, vóley, etc); piso de hormigón alisado, pintura, demarcación de canchas. Además, se ejecutan obras de baños, vestuarios, cantina, iluminación y veredas perimetrales exterior.