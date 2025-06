El senador Guillermo Andrada defendió el reclamo por los ATN y respondió a cuestionamientos opositores

Este sábado, el senador nacional, Guillermo Andrada, en un posteo en su perfil de X, respondió las declaraciones de Francisco Monti y Mamerto Acuña, quienes cuestionaron la legalidad y la conveniencia del reclamo de las provincias a Nación por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. Monti había calificado a los funcionarios de “hipócritas” y acusó un doble discurso en el reclamo. Acuña dijo que el planteo representa un “acto político de dudosa procedencia legal”, y se explayó sobre “la supuesta ‘dificultad’ del reclamo de los gobernadores por ATN”.

Andrada comentó que el reclamo de las provincias se enmarca en lo previsto por la Ley 23.548, que establece un fondo del 1% de la masa coparticipable, cuya distribución puede hacerse por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. “La ley habilita la discrecionalidad para atender necesidades específicas”, señaló el legislador. Desmintió que se requiera utilizar el índice general de coparticipación y aseguró que si Nación y provincias acuerdan un esquema de reparto por decreto, eso “es legal bajo la Ley 23.548”. En ese sentido, consideró que la discusión es “política, no jurídica”. Por otra parte, también respondió puntualmente a los cuestionamientos de Monti, quien expresó en redes que coparticipar el impuesto a los combustibles aumentaría el precio para el consumidor. Sobre esto, el senador indicó: “Los proyectos no crean un nuevo impuesto ni suben la tasa actual, solo redistribuyen lo recaudado para que más vaya a provincias. Por lo tanto, el monto por litro no cambia por estos proyectos de ley”.