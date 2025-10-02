Radio TV Valle Viejo
El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades

El Senado se apresta a rechazar hoy los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y el de financiamiento universitario. De esta manera, el gobierno de Javier Milei seguirá en la senda derrotista y deberá promulgar ambas leyes.

La insistencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos. El rechazo fue propiciado por seis senadores de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

Por su parte, el financiamiento a universidades, un texto que fue redactado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cosechó 58 voluntades afirmativas y siete negativas, en una votación que también aglomeró a la mayoría de la oposición y dejó del otro lado a los libertarios, Paoltroni y Álvarez Rivero.

Tres senadores del PRO, Alfredo de Angeli (Entre Ríos), María Victoria Huala (La Pampa) y Martín Goerling (Misiones), se abstuvieron en ambas votaciones. Mientras que la radical Carolina Losada (Santa Fe) se abstuvo en universidades.

    El presidente Javier Milei presentó hoy en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso, y sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel”. En el…

    River Plate venció 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y sacó pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que se medirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas hizo prevalecer la ley del ex para convertir el tanto de la victoria en Rosario, mientras que Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado. De esta manera, el Millonario está a dos partidos de…

    El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, en colaboración con el Consejo Norte Cultura, presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste, que se exhibe en una de las salas de CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada) dedicada al sector artesanal, un espacio que funcionará como sede permanente para diferentes muestras…

    Con el objetivo de comenzar la construcción de una Hoja de Ruta federal orientada al impulso de las Industrias culturales y creativas como sector estratégico para el crecimiento y desarrollo del país, se realizó el miércoles 1 de octubre en Buenos Aires una jornada para elaborar un diagnóstico que permita establecer el estado del sector…

    Utilizando una tijera, un peluquero le aplicó dos puntazos en el cuello a su víctima para robarle dinero en efectivo, joyas y una camioneta de alta gama, intentando prenderle fuego a la vivienda. Ahora enfrentará una pena de 14 años de prisión. El juez interviniente resolvió hacer lugar a la apertura a juicio solicitada por…

